Rokdarbi mazajiem! Rakstainas zeķītes

Zeķītes ir paredzētas apmēram trīs, četrus gadus vecam bērnam.
Materiāli
- Balta divkārtīga vilnas dzijaZeķu dzija ar pelēku toņu pārejām
- Adāmadatas
Darba gaita
Ar pelēko dziju uzmet 16 valdziņus – uz katras adatas pa 4 valdziņiem. Ada valnīti 18 rindas (labiski griezti, kreiliski).
Stulma daļā ieada rakstu (skat. zīmējumu) ar balto dziju. Līdz papēdim ada raksta trīs raportus.
Papēdi ada rievotā adījumā – 1 valdziņš pelēks, 1 valdziņš balts.
Kad papēdis noadīts, ada pēdas daļu. Pēdas virspusē (2 adatas) turpina adīt stulmā iesākto rakstu. Toties pēdas apakšdaļu ada labiski – 1 valdziņš pelēks, 1 valdziņš balts.
Kad noadīti seši raksta raporti, sāk purngala veidošanu, noraucot katrā kārtā pirmajai adatai sākumā un otrās adatas beigās, trešās adatas sākumā un ceturtās adatas beigās.
Pēdējos astoņus valdziņus savelk ar pavedienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem
Zeķītes ir paredzētas apmēram trīs, četrus gadus vecam bērnam.
Materiāli
- Balta divkārtīga vilnas dzijaZeķu dzija ar pelēku toņu pārejām
- Adāmadatas
Darba gaita
Ar pelēko dziju uzmet 16 valdziņus – uz katras adatas pa 4 valdziņiem. Ada valnīti 18 rindas (labiski griezti, kreiliski).
Stulma daļā ieada rakstu (skat. zīmējumu) ar balto dziju. Līdz papēdim ada raksta trīs raportus.
Papēdi ada rievotā adījumā – 1 valdziņš pelēks, 1 valdziņš balts.
Kad papēdis noadīts, ada pēdas daļu. Pēdas virspusē (2 adatas) turpina adīt stulmā iesākto rakstu. Toties pēdas apakšdaļu ada labiski – 1 valdziņš pelēks, 1 valdziņš balts.
Kad noadīti seši raksta raporti, sāk purngala veidošanu, noraucot katrā kārtā pirmajai adatai sākumā un otrās adatas beigās, trešās adatas sākumā un ceturtās adatas beigās.
Pēdējos astoņus valdziņus savelk ar pavedienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem