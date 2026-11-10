Kā no Eirovīzijas skatuves nonākt Eiropas Parlamentā? Kā nejauši pieteikt dēlu mūzikas skolā? Un kā starp darbu, ģimeni un muzicēšanu vēl atrast laiku triatlonam? Kārlim Būmeisteram par to visu ir savs stāsts. Turklāt tajā netrūkst ne humora, ne pašironijas, ne pārdomu par vērtībām, kas paliek nemainīgas.
Kārlis raksturo savas attiecības ar mūziku šādi: “Joprojām jūtos kā profesionālis, un man aizvien patīk uzmuzicēt gan kopā ar draugiem, gan vienam pašam solo versijā ar akustisko ģitāru. Tas ir tāpat kā ar sportošanu, kad man ir nepieciešams drusku izskrieties, taču nav obligāti, lai kāds to redzētu.” Tiesa, novembrī un decembrī Kārlis atkal kāps uz lielās skatuves Ventspilī, Cēsīs un Rīgā, lai kopā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kori, kurā dzied viņa dēls Edvarts, piedalītos kora 45 gadu jubilejai veltītajos koncertos “Mēs varam līdzās būt”.