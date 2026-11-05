Taisās kā vista uz perēšanu – par Andra Kulberga valdības veidošanu teiktu mana vecmāmiņa. Nu nav jau joka lieta, jo jēdzīgu koalīcijas kombināciju ir pamaz.
Kamēr Andris taisās, šleseristi cenšas uzkarsēt politisko klimatu ar nebeidzamo “viss ir slikti, grimstam”, sevi piedāvājot par glābējbrigādi. Lai gaiss vēl biezāks, Linda Liepiņa gluži kā Vislatvijas badadzeguze allaž atrod piekūkot ko šausmīgu. Svaigākais ku-kū – tādas summas aiziet uz Āfrikas valstīm! Zinātājiem skaidrs, ka gājiens prasts, jo dalība starptautiskās diplomātijas laukā prasa arī ieguldījumus.
Ja reiz par taupību, nezin kāpēc no badadzeguzes vairs nedzird ne skaņas par deputātu piemaksu vai partiju finansējuma apcirpšanu? Tur tak’ sanāktu laba summiņa!
Nupat iekūkojis arī Jānis Vilnītis no “Apvienotā saraksta”, par muļķībām un izpļekarētu naudu nosaucot finansējumu nevalsts organizācijām, tā uzturot apritē A. Kulberga bez jebkāda pamatojuma izmesto frāzi pirmsvēlēšanu laikā. Vai maz Vilnītis zina, ar ko nodarbojas Latvijas Mikroķirurgu asociācija, centrs “Marta” vai kāda cita atbalstītā biedrība?
Partiju finansējumu no kūkotāju puses nedzird saucam par “izpļekarētu” naudu.
Kāpēc gan, ja aprēķini sola brangas summas – “Apvienotajam sarakstam” ap 1,3 miljoniem eiro, “Latvijai pirmajā vietā” – gandrīz vienu miljonu, “Suverēnajai varai/Apvienībai jaunlatvieši” – 850 tūkstošus, Nacionālajai apvienībai – vismaz 690 tūksošus, vairāk par pusmiljonu saņems gan “Progresīvie”, gan “Jaunā Vienotība” un vismaz 200 tūkstoši tiks arī Alvja Hermaņa kompānijai “Mēs mainām noteikumus”.
Visiem kopā ap 6,2 miljoniem eiro no nākamā gada Latvijas budžeta. Vai nav laiks tautas labā savilkt jostas?
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Taisās kā vista uz perēšanu – par Andra Kulberga valdības veidošanu teiktu mana vecmāmiņa. Nu nav jau joka lieta, jo jēdzīgu koalīcijas kombināciju ir pamaz.
Kamēr Andris taisās, šleseristi cenšas uzkarsēt politisko klimatu ar nebeidzamo “viss ir slikti, grimstam”, sevi piedāvājot par glābējbrigādi. Lai gaiss vēl biezāks, Linda Liepiņa gluži kā Vislatvijas badadzeguze allaž atrod piekūkot ko šausmīgu. Svaigākais ku-kū – tādas summas aiziet uz Āfrikas valstīm! Zinātājiem skaidrs, ka gājiens prasts, jo dalība starptautiskās diplomātijas laukā prasa arī ieguldījumus.
Ja reiz par taupību, nezin kāpēc no badadzeguzes vairs nedzird ne skaņas par deputātu piemaksu vai partiju finansējuma apcirpšanu? Tur tak’ sanāktu laba summiņa!
Nupat iekūkojis arī Jānis Vilnītis no “Apvienotā saraksta”, par muļķībām un izpļekarētu naudu nosaucot finansējumu nevalsts organizācijām, tā uzturot apritē A. Kulberga bez jebkāda pamatojuma izmesto frāzi pirmsvēlēšanu laikā. Vai maz Vilnītis zina, ar ko nodarbojas Latvijas Mikroķirurgu asociācija, centrs “Marta” vai kāda cita atbalstītā biedrība?
Partiju finansējumu no kūkotāju puses nedzird saucam par “izpļekarētu” naudu.
Kāpēc gan, ja aprēķini sola brangas summas – “Apvienotajam sarakstam” ap 1,3 miljoniem eiro, “Latvijai pirmajā vietā” – gandrīz vienu miljonu, “Suverēnajai varai/Apvienībai jaunlatvieši” – 850 tūkstošus, Nacionālajai apvienībai – vismaz 690 tūksošus, vairāk par pusmiljonu saņems gan “Progresīvie”, gan “Jaunā Vienotība” un vismaz 200 tūkstoši tiks arī Alvja Hermaņa kompānijai “Mēs mainām noteikumus”.
Visiem kopā ap 6,2 miljoniem eiro no nākamā gada Latvijas budžeta. Vai nav laiks tautas labā savilkt jostas?
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*Cilvēks, kurš vienmēr paredz ko sliktu, arī pļāpīga sieviete.
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