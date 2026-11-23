Žurnāla "Praktiskie Rokdarbi” konkursi ir iespēja iepazīt skaistus rokdarbus un šādi paplašināt rokdarbnieku loku. Tādā veidā iepazinu Ineses Lūses modernos adījumus, ko viņa atsūtīja vasaras konkursam.
Inese Lūse atceras, ka jau bērnībā viņai patikuši rokdarbi. Ar tiem aizrāvās tuvinieki – mamma, tante, vecmāmiņas –, un arī viņa uzadīja apģērbus lellēm. Pirms četriem gadiem, kad parādījās brīvs laiks un domāja, ar ko nodarboties, sāka adīt apģērbus pēc pasūtījuma. Adījumiem viņa izraugās labas kvalitātes zīda mohēru, lai rokdarbs būtu ļoti mīksts un izturīgs.
Tā kā Inesei ļoti patīk mežģīnes, visi adījumi top ar šādiem rakstiem: “Adīšana man rada to labo sajūtu un prieku, ka rokdarbs ir izdevies!"
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Žurnāla "Praktiskie Rokdarbi” konkursi ir iespēja iepazīt skaistus rokdarbus un šādi paplašināt rokdarbnieku loku. Tādā veidā iepazinu Ineses Lūses modernos adījumus, ko viņa atsūtīja vasaras konkursam.
Inese Lūse atceras, ka jau bērnībā viņai patikuši rokdarbi. Ar tiem aizrāvās tuvinieki – mamma, tante, vecmāmiņas –, un arī viņa uzadīja apģērbus lellēm. Pirms četriem gadiem, kad parādījās brīvs laiks un domāja, ar ko nodarboties, sāka adīt apģērbus pēc pasūtījuma. Adījumiem viņa izraugās labas kvalitātes zīda mohēru, lai rokdarbs būtu ļoti mīksts un izturīgs.
Tā kā Inesei ļoti patīk mežģīnes, visi adījumi top ar šādiem rakstiem: “Adīšana man rada to labo sajūtu un prieku, ka rokdarbs ir izdevies!"
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem