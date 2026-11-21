"Vai mājas apstākļos var pagatavot veselības dzērienu no egļu skujām – tādu, kāds tirdzniecībā ir Ho-fi dzēriens? Vai arī tam nepieciešamas speciālas iekārtas?" jautā Zaiga Kurzemē.
Lai cik pareizu dzīvesveidu ievērotu mūsdienu cilvēks, dažkārt fizisko un garīgo spēku saglabāšanai jālūko pēc kāda papildu līdzekļa, jo ne vairs produkti tik tīri kā agrāk, ne ūdens, ne gaiss... Tāpēc daudzi cerīgi pārskata uztura bagātinātāju klāstu. Tikai jāpiebilst, ka no tiem visiem labāk izvēlēties dabīgus produktus, lai tos varētu lietot bez liekiem riskiem un blaknēm.
Pirkt vai gatavot – pašu izvēle
Viens no tādiem ir aptiekās nopērkamais ho-fi® original – dabīgs dzēriens, kas iegūts no Latvijas egļu (Picea abies) skuju ekstrakta. Tā sastāvā ir nātrija hlorofilīns – ūdenī šķīstošs, daļēji sintētisks hlorofila atvasinājums, kas pazīstams ar spēcīgām antioksidanta un detoksikanta, imunitāti stiprinošām un vielmaiņu veicinošām īpašībām. Dzēriena tapšanā tiek izmantotas novatoriskas, dabai draudzīgas tehnoloģijas, nodrošinot pilnīgu tā bioloģisko aktivitāti.