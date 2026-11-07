Tēlnieks Jānis Strupulis mani uzaicināja Nacionālā dabas muzeja zooloģijas ekspozīcijā aplūkot medaļu izstādi “Mākslas daba” (joprojām skatāma!), kurā dažādos materiālos 14 mākslinieki vairāk nekā 80 medaļās atklāj daudzveidīgus dabas tēlus – no reālistiskiem līdz abstraktiem un rotaļīgiem. Protams, biju gandarīts, jo tikties ar meistaru ir īpašs prieks, turklāt vēl redzēt viņa radošo veikumu – bronzā veidoto pelēko krupi, aitu, cūku, gaili.
Jānis Strupulis mani uzaicināja Nacionālā dabas muzeja zooloģijas ekspozīcijā aplūkot medaļu izstādi “Mākslas daba” (joprojām skatāma!), kurā dažādos materiālos 14 mākslinieki vairāk nekā 80 medaļās atklāj daudzveidīgus dabas tēlus – no reālistiskiem līdz abstraktiem un rotaļīgiem. Protams, biju gandarīts, jo tikties ar meistaru ir īpašs prieks, turklāt vēl redzēt viņa radošo veikumu – bronzā veidoto pelēko krupi, aitu, cūku, gaili.
Esat veidojis ne vien medaļas, bet arī monētas, pastmarkas... Kurš no šiem žanriem ir pateicīgāks?