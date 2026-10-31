Soli pa solim piedāvājam ideju, kā no modernā polimērmāla top eleganti auskari – ķirbji atbilstoši rudens sezonai.
Sarežģītība •••••
Materiāli
- Cepamais polimērmāls “Fimo Soft” nr. 76 un nr. 10, “Fimo professional” nr. 57
- SIA “DekoPasaule” silikona un griešanas formas
- Instrumenti veidošanai, nagu vīlīte, maketa nazis
- Pasteļkrītiņi
- Auskaru furnitūra
- Katerrs – griežamā forma
Darba gaita
1. Labi samīca oranžo polimērmālu un izrullē 2 mm biezā loksnē. Ar plastikāta griešanas formu palīdzību izgriež ķirbjus.
2. Noņem lieko malu ap ķirbjiem.
3. No dzeltena polimērmāla ar silikona formiņas palīdzību veido ziediņus.
4. Veido lapiņas no zaļa polimērmāla.
5. Ar mikro apaļu katteru izdur caurumus topošiem stiprinājumiem.
6. Saliek visu kompozīciju uz ķirbjiem.
7. Tonē polimērmālu ar alkohola tintēm un sasmalcinātiem pasteļkrītiņiem.
8. Cep auskarus cepeškrāsni 120 0C vismaz 30 minūtes. Lai auskari nedeformētos, tos cep uz keramiskas flīzes, uz kuras strādāja no paša sākuma.
9. Pēc cepšanas apstrādā visas maliņas ar nagu vīlīti. Grūti pieejamās vietās auskaru nepilnības var nogriezt ar maketa nazi.
10. Pievieno furnitūru.
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Soli pa solim piedāvājam ideju, kā no modernā polimērmāla top eleganti auskari – ķirbji atbilstoši rudens sezonai.
Sarežģītība •••••
Materiāli
- Cepamais polimērmāls “Fimo Soft” nr. 76 un nr. 10, “Fimo professional” nr. 57
- SIA “DekoPasaule” silikona un griešanas formas
- Instrumenti veidošanai, nagu vīlīte, maketa nazis
- Pasteļkrītiņi
- Auskaru furnitūra
- Katerrs – griežamā forma
Darba gaita
1. Labi samīca oranžo polimērmālu un izrullē 2 mm biezā loksnē. Ar plastikāta griešanas formu palīdzību izgriež ķirbjus.
2. Noņem lieko malu ap ķirbjiem.
3. No dzeltena polimērmāla ar silikona formiņas palīdzību veido ziediņus.
4. Veido lapiņas no zaļa polimērmāla.
5. Ar mikro apaļu katteru izdur caurumus topošiem stiprinājumiem.
6. Saliek visu kompozīciju uz ķirbjiem.
7. Tonē polimērmālu ar alkohola tintēm un sasmalcinātiem pasteļkrītiņiem.
8. Cep auskarus cepeškrāsni 120 0C vismaz 30 minūtes. Lai auskari nedeformētos, tos cep uz keramiskas flīzes, uz kuras strādāja no paša sākuma.
9. Pēc cepšanas apstrādā visas maliņas ar nagu vīlīti. Grūti pieejamās vietās auskaru nepilnības var nogriezt ar maketa nazi.
10. Pievieno furnitūru.
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