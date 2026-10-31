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#atpūta #rokdarbi

Aktuāli! Ķirbju auskariņi Halovīna vakaram un ne tikai...

Ilana Kosenko
/
Rokdarbi
2026. gada 31. oktobris, 09:05
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2026. gada 31. oktobris, 09:05
Ķirbju auskariņi.
Ķirbju auskariņi.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

Soli pa solim piedāvājam ideju, kā no modernā polimērmāla top eleganti auskari – ķirbji atbilstoši rudens sezonai.

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Sarežģītība •••••

Materiāli

  • Cepamais polimērmāls “Fimo Soft” nr. 76 un nr. 10, “Fimo professional” nr. 57
  • SIA “DekoPasaule” silikona un griešanas formas
  • Instrumenti veidošanai, nagu vīlīte, maketa nazis
  • Pasteļkrītiņi
  • Auskaru furnitūra
  • Katerrs – griežamā forma

Darba gaita

1. solis.
1. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

1. Labi samīca oranžo polimērmālu un izrullē 2 mm biezā loksnē. Ar plastikāta griešanas formu palīdzību izgriež ķirbjus.

2. aolis.
2. aolis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

2. Noņem lieko malu ap ķirbjiem.

3. solis.
3. solis. 
Foto: Autora foto / Latvijas Mediji

3. No dzeltena polimērmāla ar silikona formiņas palīdzību veido ziediņus.

4. solis.
4. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

4. Veido lapiņas no zaļa polimērmāla.

5. solis.
5. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

5. Ar mikro apaļu katteru izdur caurumus topošiem stiprinājumiem.

6. solis.
6. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

6. Saliek visu kompozīciju uz ķirbjiem.

7. solis.
7. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

7. Tonē polimērmālu ar alkohola tintēm un sasmalcinātiem pasteļkrītiņiem.

8. solis.
8. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

8. Cep auskarus cepeškrāsni 120 0C vismaz 30 minūtes. Lai auskari nedeformētos, tos cep uz keramiskas flīzes, uz kuras strādāja no paša sākuma.

9. solis.
9. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

9. Pēc cepšanas apstrādā visas maliņas ar nagu vīlīti. Grūti pieejamās vietās auskaru nepilnības var nogriezt ar maketa nazi.

10. solis.
10. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

10. Pievieno furnitūru.

Auskariņi gatavi.
Auskariņi gatavi.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

 

Ķirbīši.
Ķirbīši.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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#atpūta #rokdarbi
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Soli pa solim piedāvājam ideju, kā no modernā polimērmāla top eleganti auskari – ķirbji atbilstoši rudens sezonai.

Reklāma

Sarežģītība •••••

Materiāli

  • Cepamais polimērmāls “Fimo Soft” nr. 76 un nr. 10, “Fimo professional” nr. 57
  • SIA “DekoPasaule” silikona un griešanas formas
  • Instrumenti veidošanai, nagu vīlīte, maketa nazis
  • Pasteļkrītiņi
  • Auskaru furnitūra
  • Katerrs – griežamā forma

Darba gaita

1. solis.
1. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

1. Labi samīca oranžo polimērmālu un izrullē 2 mm biezā loksnē. Ar plastikāta griešanas formu palīdzību izgriež ķirbjus.

2. aolis.
2. aolis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

2. Noņem lieko malu ap ķirbjiem.

3. solis.
3. solis. 
Foto: Autora foto / Latvijas Mediji

3. No dzeltena polimērmāla ar silikona formiņas palīdzību veido ziediņus.

4. solis.
4. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

4. Veido lapiņas no zaļa polimērmāla.

5. solis.
5. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

5. Ar mikro apaļu katteru izdur caurumus topošiem stiprinājumiem.

6. solis.
6. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

6. Saliek visu kompozīciju uz ķirbjiem.

7. solis.
7. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

7. Tonē polimērmālu ar alkohola tintēm un sasmalcinātiem pasteļkrītiņiem.

8. solis.
8. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

8. Cep auskarus cepeškrāsni 120 0C vismaz 30 minūtes. Lai auskari nedeformētos, tos cep uz keramiskas flīzes, uz kuras strādāja no paša sākuma.

9. solis.
9. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

9. Pēc cepšanas apstrādā visas maliņas ar nagu vīlīti. Grūti pieejamās vietās auskaru nepilnības var nogriezt ar maketa nazi.

10. solis.
10. solis.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

10. Pievieno furnitūru.

Auskariņi gatavi.
Auskariņi gatavi.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

 

Ķirbīši.
Ķirbīši.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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