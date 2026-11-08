Rokdarbi iedvesmo! Tamborēti ziedi

Tamborēšana ir viena no manām mīļākajām rokdarbu prasmēm. Šajā tehnikā esmu darinājusi daudz darbu – sākot no apģērbiem un tagad pat rozītes.
Materiāli
- Rozā, gaiši rozā un zaļi tambordiegi
- Tamboradata nr. 2
- Floristikas stieple
- Sausais magoņu zieds
Darba gaita
Par pamatu ņem sauso magones ziedu.
Notamborē trīs apaļas ziedlapiņas, trīs zaļas lapiņas un vienu zaļu ziedgultni. Ziedlapiņas apliek ap magones galviņu un nostiprina ar ziedgultni. Tad ar zaļu diegu notin visu zieda kātiņu.
Lapiņām pa vidu iever plānu floristikas stieplīti un izveido trīs lapu veidojumu, ko pēc tam arī aptin ar zaļu diegu un pievieno pie zieda kāta.
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Tamborēšana ir viena no manām mīļākajām rokdarbu prasmēm. Šajā tehnikā esmu darinājusi daudz darbu – sākot no apģērbiem un tagad pat rozītes.
Materiāli
- Rozā, gaiši rozā un zaļi tambordiegi
- Tamboradata nr. 2
- Floristikas stieple
- Sausais magoņu zieds
Darba gaita
Par pamatu ņem sauso magones ziedu.
Notamborē trīs apaļas ziedlapiņas, trīs zaļas lapiņas un vienu zaļu ziedgultni. Ziedlapiņas apliek ap magones galviņu un nostiprina ar ziedgultni. Tad ar zaļu diegu notin visu zieda kātiņu.
Lapiņām pa vidu iever plānu floristikas stieplīti un izveido trīs lapu veidojumu, ko pēc tam arī aptin ar zaļu diegu un pievieno pie zieda kāta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem