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#rokdarbi #tamborēšana

Rokdarbi iedvesmo! Tamborēti ziedi

Inga Keiriša
/
Rokdarbi
2026. gada 08. novembris, 00:01
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2026. gada 08. novembris, 00:01
Tamborēti ziedi.
Tamborēti ziedi.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Tamborēšana ir viena no manām mīļākajām rokdarbu prasmēm. Šajā tehnikā esmu darinājusi daudz darbu – sākot no apģērbiem un tagad pat rozītes.

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Materiāli

  • Rozā, gaiši rozā un zaļi tambordiegi
  • Tamboradata nr. 2
  • Floristikas stieple
  • Sausais magoņu zieds

Darba gaita

Par pamatu ņem sauso magones ziedu.

Tamborēti ziedi.
Rozei izmanto triju krāsu tambordiegus – rozā un gaiši rozā maliņai, lapām un kātam zaļo.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Notamborē trīs apaļas ziedlapiņas, trīs zaļas lapiņas un vienu zaļu ziedgultni. Ziedlapiņas apliek ap magones galviņu un nostiprina ar ziedgultni. Tad ar zaļu diegu notin visu zieda kātiņu.

Lapiņām pa vidu iever plānu floristikas stieplīti un izveido trīs lapu veidojumu, ko pēc tam arī aptin ar zaļu diegu un pievieno pie zieda kāta.

Tehniskais raksts.
Tehniskais raksts.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

 

Apzīmējumi.
Apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Tamborētas rozītes.
Tamborētas rozītes.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
Tamborēti ziedi.
Tamborēti ziedi.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

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#rokdarbi #tamborēšana
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Tamborēšana ir viena no manām mīļākajām rokdarbu prasmēm. Šajā tehnikā esmu darinājusi daudz darbu – sākot no apģērbiem un tagad pat rozītes.

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Materiāli

  • Rozā, gaiši rozā un zaļi tambordiegi
  • Tamboradata nr. 2
  • Floristikas stieple
  • Sausais magoņu zieds

Darba gaita

Par pamatu ņem sauso magones ziedu.

Tamborēti ziedi.
Rozei izmanto triju krāsu tambordiegus – rozā un gaiši rozā maliņai, lapām un kātam zaļo.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Notamborē trīs apaļas ziedlapiņas, trīs zaļas lapiņas un vienu zaļu ziedgultni. Ziedlapiņas apliek ap magones galviņu un nostiprina ar ziedgultni. Tad ar zaļu diegu notin visu zieda kātiņu.

Lapiņām pa vidu iever plānu floristikas stieplīti un izveido trīs lapu veidojumu, ko pēc tam arī aptin ar zaļu diegu un pievieno pie zieda kāta.

Tehniskais raksts.
Tehniskais raksts.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

 

Apzīmējumi.
Apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Tamborētas rozītes.
Tamborētas rozītes.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
Tamborēti ziedi.
Tamborēti ziedi.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

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Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

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Tēmturi
#rokdarbi #tamborēšana
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