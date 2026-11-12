Akcijas "Cik daudz ir par daudz?" laikā Rīgā notiks bezmaksas veselības mērījumi un ārstu konsultācijas.
14. novembrī no plkst. 11 līdz 15.30 akcijas "Cik daudz ir par daudz?" ietvaros topošie ārsti no Latvijas Medicīnas studentu asociācijas trīs Rīgas tirdzniecības centros – "Dolē", "Riga Plaza" un "Dammē – konsultēs par cukura diabētu un ar to saistītajiem riskiem. Veselības pieturās tirdzniecības centros apmeklētāji varēs bez maksas izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni asinīs un saņemt padomus, kā mazināt 2. tipa cukura diabēta attīstības riskus.
Novembrī, kad visā pasaulē atzīmē Pasaules diabēta dienu, topošie ārsti sadarbībā ar veselības uzņēmumu "Centrālā laboratorija", "Veselības centru apvienība", "Mēness aptieka" atbalstu organizē šādu akciju, lai brīdinātu un pievērstu iedzīvotāju uzmanību cukura diabēta riska faktoriem un profilaksei, īpaši uzsverot liekā svara, aptaukošanās un ikdienas paradumu nozīmi. Latvijā kopējais reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits tuvojas 100 000, no tiem aptuveni 90 līdz 95% ir 2. tipa cukura diabēts.
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Akcijas "Cik daudz ir par daudz?" laikā Rīgā notiks bezmaksas veselības mērījumi un ārstu konsultācijas.
14. novembrī no plkst. 11 līdz 15.30 akcijas "Cik daudz ir par daudz?" ietvaros topošie ārsti no Latvijas Medicīnas studentu asociācijas trīs Rīgas tirdzniecības centros – "Dolē", "Riga Plaza" un "Dammē – konsultēs par cukura diabētu un ar to saistītajiem riskiem. Veselības pieturās tirdzniecības centros apmeklētāji varēs bez maksas izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni asinīs un saņemt padomus, kā mazināt 2. tipa cukura diabēta attīstības riskus.
Novembrī, kad visā pasaulē atzīmē Pasaules diabēta dienu, topošie ārsti sadarbībā ar veselības uzņēmumu "Centrālā laboratorija", "Veselības centru apvienība", "Mēness aptieka" atbalstu organizē šādu akciju, lai brīdinātu un pievērstu iedzīvotāju uzmanību cukura diabēta riska faktoriem un profilaksei, īpaši uzsverot liekā svara, aptaukošanās un ikdienas paradumu nozīmi. Latvijā kopējais reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits tuvojas 100 000, no tiem aptuveni 90 līdz 95% ir 2. tipa cukura diabēts.
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