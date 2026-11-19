Kraukšķīgi skābēti kāposti, marinēti gurķi vai austrumnieciskais kimči – fermentēti produkti piedzīvo īstu uzvaras gājienu veselīga uztura pasaulē. Kaut gan šī metode pazīstama gadsimtiem ilgi, tikai mūsdienu pētījumi pilnībā atklāj tās apbrīnojamo ietekmi uz imunitāti un gremošanas sistēmu. Diētas ārste Lolita Neimane skaidro, kāpēc skābēšanas laikā vitamīnu daudzums pat palielinās un kam jāpievērš uzmanība, izvēloties šos produktus veikalā.
Uh, kā smaržoja pagrabā, kad muciņā skābējās pašu dārzā izauguši un pašu ēvelēti kāposti! Iespējams, arī tagad daudzās lauku mājās ir tādas mučeles. Tāpēc saimnieces par šodien tik plaši skandēto fermentāciju, kas tā pati skābēšana vien ir, pasmaida, arī par kombuču, kuru no tējassēnes raudzējušas un dzērušas jau viņu vecāsmātes.