Iedvesmojoties no Raimonda Paula bagātīgā muzikālā mantojuma, tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" radījusi tematisko izstādi "Melodiju raksti". Šis notikums Mēru muižā turpina studijas astoņu gadu tradīciju caur mākslu godināt latviskās vērtības, šoreiz maestro leģendārās kompozīcijas iedzīvinot unikālos lietišķās mākslas priekšmetos.
Ai, tēvu zeme stūru stūriem...
Klau, vēja zvans skan vēju stundā...
Pie jūras dzīve mana...
Tā, lūk, šonakt mana tumši zilā dziesma dziedama...
Klusums, miers, vēja pūsma, putnu treļļi, jūras šalkas, miglas atbalss, skaņa...Tā ir noskaņa, iedvesma un radīšanas prieks. Skaņas rada melodijas, melodijas rada sajūtas un asociācijas, kas iedvesmo to visu iemiesot lietišķajā mākslā, tekstilizstrādājumos, gleznās, gobelēnos, keramikā, kokgriezumos, metālkalumos un citos mākslas darbos.
Izstādes “Melodiju raksti” darbu iedvesmotājs ir Maestro Raimonds Pauls un viņa daiļrade, kura simbolizē paliekošas vērtības mūsu kultūrā. Viņa mūzika ir kā estētiska un emocionāla telpa, kurā dzimst identitāte, piederība un radošums. Šo mantojumu raksturo izteiksmīgas, atmiņā paliekošas melodijas no bērnības rotaļīguma līdz eksistenciālam domu dziļumam.
Izstāde “Melodiju raksti” ir brīnišķīga divu radošo izpausmju sastapšanās, mūzikas un vizuālās mākslas sinerģija.
Tematiskās izstādes TLMS “Smiltene” ir mīļas un aizraujošas jau labu laiku, tās bijušas veltītas mīļākajām dziesmām, G. Rača, I. Ziedoņa un O. Vācieša dzejai, Smiltenei – ar latviešu dzejnieku dzeju par Smilteni, draudzībai – divu studijas senāko audēju Ausmas Dūles un Raitas Leites draudzībai, kuras kopā saveda tieši aušana studijā un kuras šogad Mēru muižā saņēma LNKC Goda rakstus par mūža ieguldījumu tautas lietišķajā mākslā un prasmju tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.
Tematiskās izstādes Smiltenes novada muzejā Mēru muižā TLMS “Smiltene” aizsāka jau pirms astoņiem gadiem.
Latvijas daba – putni, ziedi, koki un ūde-ņi – bija pirmo gadu tēmas. Cilvēka vērtības – ticība, daba un darba tikums – kā iedvesmas avoti kalpoja lietišķās mākslas un mākslas darbu radīšanai pēdējos gados. Pērn sapratām, ka šīgada izstāde būs veltīta R. Paulam ar nosaukumu “Melodiju raksti”, jo 90 mūža gadi ir cienījama jubileja, kura atzīmējama skaisti.
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Iedvesmojoties no Raimonda Paula bagātīgā muzikālā mantojuma, tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" radījusi tematisko izstādi "Melodiju raksti". Šis notikums Mēru muižā turpina studijas astoņu gadu tradīciju caur mākslu godināt latviskās vērtības, šoreiz maestro leģendārās kompozīcijas iedzīvinot unikālos lietišķās mākslas priekšmetos.
Ai, tēvu zeme stūru stūriem...
Klau, vēja zvans skan vēju stundā...
Pie jūras dzīve mana...
Tā, lūk, šonakt mana tumši zilā dziesma dziedama...
Klusums, miers, vēja pūsma, putnu treļļi, jūras šalkas, miglas atbalss, skaņa...Tā ir noskaņa, iedvesma un radīšanas prieks. Skaņas rada melodijas, melodijas rada sajūtas un asociācijas, kas iedvesmo to visu iemiesot lietišķajā mākslā, tekstilizstrādājumos, gleznās, gobelēnos, keramikā, kokgriezumos, metālkalumos un citos mākslas darbos.
Izstādes “Melodiju raksti” darbu iedvesmotājs ir Maestro Raimonds Pauls un viņa daiļrade, kura simbolizē paliekošas vērtības mūsu kultūrā. Viņa mūzika ir kā estētiska un emocionāla telpa, kurā dzimst identitāte, piederība un radošums. Šo mantojumu raksturo izteiksmīgas, atmiņā paliekošas melodijas no bērnības rotaļīguma līdz eksistenciālam domu dziļumam.
Izstāde “Melodiju raksti” ir brīnišķīga divu radošo izpausmju sastapšanās, mūzikas un vizuālās mākslas sinerģija.
Tematiskās izstādes TLMS “Smiltene” ir mīļas un aizraujošas jau labu laiku, tās bijušas veltītas mīļākajām dziesmām, G. Rača, I. Ziedoņa un O. Vācieša dzejai, Smiltenei – ar latviešu dzejnieku dzeju par Smilteni, draudzībai – divu studijas senāko audēju Ausmas Dūles un Raitas Leites draudzībai, kuras kopā saveda tieši aušana studijā un kuras šogad Mēru muižā saņēma LNKC Goda rakstus par mūža ieguldījumu tautas lietišķajā mākslā un prasmju tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.
Tematiskās izstādes Smiltenes novada muzejā Mēru muižā TLMS “Smiltene” aizsāka jau pirms astoņiem gadiem.
Latvijas daba – putni, ziedi, koki un ūde-ņi – bija pirmo gadu tēmas. Cilvēka vērtības – ticība, daba un darba tikums – kā iedvesmas avoti kalpoja lietišķās mākslas un mākslas darbu radīšanai pēdējos gados. Pērn sapratām, ka šīgada izstāde būs veltīta R. Paulam ar nosaukumu “Melodiju raksti”, jo 90 mūža gadi ir cienījama jubileja, kura atzīmējama skaisti.
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