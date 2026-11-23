Šodien ir ierasts visu saņemt ātri – īsu ziņu, vēl īsāku atbildi, rezultātu un emocijas. Ikdienu ērtāk sadalīt mazos nogriežņos, gluži kā seriāla sērijās vai “sociālās atbildības” kampaņās, un par to, kas būs pēc mēneša, gada vai paaudzes, labāk neaizdomāties.
Arī atmiņa par piedzīvoto un no tā gūtajām mācībām, tostarp sabiedriski politiskajās norisēs, mēdz būt pārsteidzoši gaisīga. Kāpēc gan kavēties pie pagātnes, ja daudz vilinošāk ir cerēt uz tūlītēju gandarījumu? Vieglāk dzīvot fragmentos, negremdējoties garos tekstos, taču bez dziļuma nav arī īstas pieredzes.
Šajā numurā vairāki īpaši materiāli ļauj palūkoties uz Latviju dažādu laikmetu nogrieznī. Sarunā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktori Dagniju Baltiņu spriežam par nācijas izdzīvošanas mākslu, kas sākas ar patiku lasīt, vingrināt prasmi kritiski spriest un radoši domāt. Viņasprāt, tieši drukātajam vārdam grāmatā un arī presē, joprojām tāpat kā pirms gadsimtiem, ir daudz vairāk iespēju pārsteigt un rosināt lasītājus.
Atšķirībā no algoritmos saslēgtās digitālās vides, žurnāla lappusēs varam nejauši sastapt cilvēkus un tematus, kuru meklējumos citkārt nemaz nebūtu devušies. Šoreiz satikām Arnoldu Auziņu, kurš dalījās ar savas dzīves skicēm no dažādiem laikiem. 29. novembrī rakstniekam paliek 95 gadi. Cilvēki, kuru mūžā satilpst veseli laikmeti, ir dzīvās vēstures un vieduma glabātāji.
Pēc ugunsgrēka Cesvaines pili atjaunoja gandrīz 20 gadus, meklējot naudu te pašvaldības un valsts budžetā, te Eiropas un citos fondos. Kāpēc atdzimšanas ceļš bijis tik samezglots un ko tas liecina par latviešu saimniekošanu un spēju saglabāt kultūras vērtības?
Teju 20 gadus tapa Latvijas brīvvalstī gadsimta projekts un valstiskuma simbols – Rīgas Brāļu kapi. Memoriālo ansambli par Latviju kritušajiem karavīriem būvēja lielākoties par sabiedrības ziedojumiem, un tas kļuva par apliecinājumu nācijas spējai kopīgiem spēkiem paveikt ko lielu, domājot ne tikai savas dzīves, bet arī nākamo paaudžu mērogā. Lasiet svētvietas tapšanas hroniku ar unikālām vēsturiskām fotogrāfijām no Latvijas Kara muzeja krājuma.
Visiem priekšā šoreiz – tautā iemīļotais tenors Žoržs Siksna, kura dziesmas ir daļa no mūsu kopīgās kultūras izjūtas, latviskuma kanona, kas veidojies ne tikai grāmatās un vēstures lappusēs, bet arī populārajā mūzikā.
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Šodien ir ierasts visu saņemt ātri – īsu ziņu, vēl īsāku atbildi, rezultātu un emocijas. Ikdienu ērtāk sadalīt mazos nogriežņos, gluži kā seriāla sērijās vai “sociālās atbildības” kampaņās, un par to, kas būs pēc mēneša, gada vai paaudzes, labāk neaizdomāties.
Arī atmiņa par piedzīvoto un no tā gūtajām mācībām, tostarp sabiedriski politiskajās norisēs, mēdz būt pārsteidzoši gaisīga. Kāpēc gan kavēties pie pagātnes, ja daudz vilinošāk ir cerēt uz tūlītēju gandarījumu? Vieglāk dzīvot fragmentos, negremdējoties garos tekstos, taču bez dziļuma nav arī īstas pieredzes.
Šajā numurā vairāki īpaši materiāli ļauj palūkoties uz Latviju dažādu laikmetu nogrieznī. Sarunā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktori Dagniju Baltiņu spriežam par nācijas izdzīvošanas mākslu, kas sākas ar patiku lasīt, vingrināt prasmi kritiski spriest un radoši domāt. Viņasprāt, tieši drukātajam vārdam grāmatā un arī presē, joprojām tāpat kā pirms gadsimtiem, ir daudz vairāk iespēju pārsteigt un rosināt lasītājus.
Atšķirībā no algoritmos saslēgtās digitālās vides, žurnāla lappusēs varam nejauši sastapt cilvēkus un tematus, kuru meklējumos citkārt nemaz nebūtu devušies. Šoreiz satikām Arnoldu Auziņu, kurš dalījās ar savas dzīves skicēm no dažādiem laikiem. 29. novembrī rakstniekam paliek 95 gadi. Cilvēki, kuru mūžā satilpst veseli laikmeti, ir dzīvās vēstures un vieduma glabātāji.
Pēc ugunsgrēka Cesvaines pili atjaunoja gandrīz 20 gadus, meklējot naudu te pašvaldības un valsts budžetā, te Eiropas un citos fondos. Kāpēc atdzimšanas ceļš bijis tik samezglots un ko tas liecina par latviešu saimniekošanu un spēju saglabāt kultūras vērtības?
Teju 20 gadus tapa Latvijas brīvvalstī gadsimta projekts un valstiskuma simbols – Rīgas Brāļu kapi. Memoriālo ansambli par Latviju kritušajiem karavīriem būvēja lielākoties par sabiedrības ziedojumiem, un tas kļuva par apliecinājumu nācijas spējai kopīgiem spēkiem paveikt ko lielu, domājot ne tikai savas dzīves, bet arī nākamo paaudžu mērogā. Lasiet svētvietas tapšanas hroniku ar unikālām vēsturiskām fotogrāfijām no Latvijas Kara muzeja krājuma.
Visiem priekšā šoreiz – tautā iemīļotais tenors Žoržs Siksna, kura dziesmas ir daļa no mūsu kopīgās kultūras izjūtas, latviskuma kanona, kas veidojies ne tikai grāmatās un vēstures lappusēs, bet arī populārajā mūzikā.
Žurnālā "Mājas Viesis" — viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
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