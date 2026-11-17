Rudens noskaņa, kur saules dzeltenie stari rotaļājas krāsainajās koku lapās, atainojas šajā vestē.
Materiāli
- Trīskārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2,75
Darba gaita
Uzmet 148 valdziņus. Ada valnīti 15 rindas (skat. 1. zīm.). Tad ada vienu rindu labiski, pēc tam veido pīņu rakstu.
Vidū izkārto trīs lielākas (skat. 2. zīm.), katrā malā divas mazākas pīnes (skat. 3. zīm.).
Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot kakla izgriezumu.
Tāpat ada mugurpusi. Abas daļas sašuj. Uzlasa valdziņus kakla izgriezumā, ada valnīti tāpat kā apakšmalā. Pēc tam ada nelielu valnīti rokriņķiem.
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Rudens noskaņa, kur saules dzeltenie stari rotaļājas krāsainajās koku lapās, atainojas šajā vestē.
Materiāli
- Trīskārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2,75
Darba gaita
Uzmet 148 valdziņus. Ada valnīti 15 rindas (skat. 1. zīm.). Tad ada vienu rindu labiski, pēc tam veido pīņu rakstu.
Vidū izkārto trīs lielākas (skat. 2. zīm.), katrā malā divas mazākas pīnes (skat. 3. zīm.).
Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot kakla izgriezumu.
Tāpat ada mugurpusi. Abas daļas sašuj. Uzlasa valdziņus kakla izgriezumā, ada valnīti tāpat kā apakšmalā. Pēc tam ada nelielu valnīti rokriņķiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem