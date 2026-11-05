Kolosovas asinsanalīzes atklāj nepatīkamus pārsteigumus

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Margarita Kolosova beidzot piekritusi trenera Arta Buļa mudinājumam pārbaudīt veselību, taču asinsanalīžu rezultāti izrādījušies ne gluži iepriecinoši. Atklājies pazemināts D vitamīna un dzelzs līmenis, kā arī paaugstināts holesterīns.
Treneris norāda arī uz kādu ikdienas ieradumu, kam Margarita turpmāk jāpievērš daudz lielāka uzmanība, — ūdens uzņemšanu. Treneris iesaka dienā izdzert vismaz divus litrus ūdens un papildus uzņemt nepieciešamos vitamīnus un dzelzi.
Taču veselības pārbaude nav vienīgais pārsteigums. Artis nolēmis mainīt arī Margaritas treniņu programmu, ierastās pastaigas aizstājot ar vingrošanu un riteņbraukšanu. Šāda iecere gan Margaritai īpašu sajūsmu nerada, un kļūst skaidrs — panākt, lai viņa pieņemtu jauno režīmu, trenerim nebūs nemaz tik viegli.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Margarita Kolosova beidzot piekritusi trenera Arta Buļa mudinājumam pārbaudīt veselību, taču asinsanalīžu rezultāti izrādījušies ne gluži iepriecinoši. Atklājies pazemināts D vitamīna un dzelzs līmenis, kā arī paaugstināts holesterīns.
Treneris norāda arī uz kādu ikdienas ieradumu, kam Margarita turpmāk jāpievērš daudz lielāka uzmanība, — ūdens uzņemšanu. Treneris iesaka dienā izdzert vismaz divus litrus ūdens un papildus uzņemt nepieciešamos vitamīnus un dzelzi.
Taču veselības pārbaude nav vienīgais pārsteigums. Artis nolēmis mainīt arī Margaritas treniņu programmu, ierastās pastaigas aizstājot ar vingrošanu un riteņbraukšanu. Šāda iecere gan Margaritai īpašu sajūsmu nerada, un kļūst skaidrs — panākt, lai viņa pieņemtu jauno režīmu, trenerim nebūs nemaz tik viegli.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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