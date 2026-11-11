Gandrīz puse eiropiešu dzīvo piekrastes reģionos, bet jūras krastu erozija rada arvien lielākas briesmas cilvēku mājokļiem. Eiropas Padomes jaunākais ziņojums brīdina, ka daudzviet eiropiešiem steigšus jāplāno atkāpšanās no piekrastes, lai mazinātu plūdu un nogruvumu risku.
Kad pirms vairāk nekā pusgadsimta Francijas dienvidrietumos Atlantijas okeāna piekrastē tika uzbūvēts “Le Signal” daudzdzīvokļu nams, tā iemītniekiem šķita, ka viņiem ir ļoti paveicies. Astoņdesmit dzīvokļu nams tolaik bija vairāk nekā 200 metru attālumā no jūras; tā iedzīvotāji varēja baudīt pludmali, svaigo jūras gaisu un brīnišķīgos saulrietus.
Taču jūra ar katru gadu nāca arvien tuvāk, līdz viļņi jau skalojās gandrīz pārdesmit metru attālumā no ēkas durvīm.