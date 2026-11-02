Rokdarbi iedvesmo! Džemperis novembra krāsās

Džemperis tapa novembra noskaņās. Uzarta zeme, lapas nobirušas. Dabā dominē pelēcīgi, brūngani, zilgani toņi... Gadās dienas, kad debesis ir zilas, bet gaisā jau jaušama ziemas elpa. Novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis. To simbolizē bordo tonis.
Katras krāsas svītrās izvēlējos kādu vienkāršu rakstiņu (labiski–kreiliski). Vienīgi bordo ne – šai svītrai jāpaliek vienkārši gludai un tīrai.
Materiāli
- Divkārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Uzmet 130 valdziņus. Ada valnīti labiski–kreiliski (1:1). Izvēlas svītru krāsu secību un ada atbilstoši izraudzītajiem rakstiem.
Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot vēlamā dziļuma kakla izgriezumu. Tāpat ada mugurpusi.•
Piedurknei uzmet 60 valdziņus. Ada valnīti, tad turpina adīt piedurkni vēlamajā garumā.
Visas daļas sašuj. Uzlasa kakla izgriezuma valdziņus un ada valnīti vēlamajā platumā.
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Džemperis tapa novembra noskaņās. Uzarta zeme, lapas nobirušas. Dabā dominē pelēcīgi, brūngani, zilgani toņi... Gadās dienas, kad debesis ir zilas, bet gaisā jau jaušama ziemas elpa. Novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis. To simbolizē bordo tonis.
Katras krāsas svītrās izvēlējos kādu vienkāršu rakstiņu (labiski–kreiliski). Vienīgi bordo ne – šai svītrai jāpaliek vienkārši gludai un tīrai.
Materiāli
- Divkārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Uzmet 130 valdziņus. Ada valnīti labiski–kreiliski (1:1). Izvēlas svītru krāsu secību un ada atbilstoši izraudzītajiem rakstiem.
Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot vēlamā dziļuma kakla izgriezumu. Tāpat ada mugurpusi.•
Piedurknei uzmet 60 valdziņus. Ada valnīti, tad turpina adīt piedurkni vēlamajā garumā.
Visas daļas sašuj. Uzlasa kakla izgriezuma valdziņus un ada valnīti vēlamajā platumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem