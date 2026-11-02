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#adījumi #mode #rokdarbi

Rokdarbi iedvesmo! Džemperis novembra krāsās

Gundega Ostenberga
/
Rokdarbi
2026. gada 02. novembris, 00:01
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2026. gada 02. novembris, 00:01
Džemperis novembra krāsās.
Džemperis novembra krāsās.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Džemperis tapa novembra noskaņās. Uzarta zeme, lapas nobirušas. Dabā dominē pelēcīgi, brūngani, zilgani toņi... Gadās dienas, kad debesis ir zilas, bet gaisā jau jaušama ziemas elpa. Novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis. To simbolizē bordo tonis.

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Katras krāsas svītrās izvēlējos kādu vienkāršu rakstiņu (labiski–kreiliski). Vienīgi bordo ne – šai svītrai jāpaliek vienkārši gludai un tīrai.

Materiāli

  • Divkārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
  • Adāmadatas nr. 2
Džemoeris rudens krāsās.
Džemoeris rudens krāsās.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Uzmet 130 valdziņus. Ada valnīti labiski–kreiliski (1:1). Izvēlas svītru krāsu secību un ada atbilstoši izraudzītajiem rakstiem.

Tehniskais raksts. No augšas uz leju - brūns, zaļganzils, pelēks, gaiši zils.
Tehniskais raksts. No augšas uz leju - brūns, zaļganzils, pelēks, gaiši zils.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot vēlamā dziļuma kakla izgriezumu. Tāpat ada mugurpusi.•

Piedurknei uzmet 60 valdziņus. Ada valnīti, tad turpina adīt piedurkni vēlamajā garumā.

Visas daļas sašuj. Uzlasa kakla izgriezuma valdziņus un ada valnīti vēlamajā platumā.

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Džemperis tapa novembra noskaņās. Uzarta zeme, lapas nobirušas. Dabā dominē pelēcīgi, brūngani, zilgani toņi... Gadās dienas, kad debesis ir zilas, bet gaisā jau jaušama ziemas elpa. Novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis. To simbolizē bordo tonis.

Reklāma

Katras krāsas svītrās izvēlējos kādu vienkāršu rakstiņu (labiski–kreiliski). Vienīgi bordo ne – šai svītrai jāpaliek vienkārši gludai un tīrai.

Materiāli

  • Divkārtīga “Limbažu tīnes” vilnas dzija
  • Adāmadatas nr. 2
Džemoeris rudens krāsās.
Džemoeris rudens krāsās.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Uzmet 130 valdziņus. Ada valnīti labiski–kreiliski (1:1). Izvēlas svītru krāsu secību un ada atbilstoši izraudzītajiem rakstiem.

Tehniskais raksts. No augšas uz leju - brūns, zaļganzils, pelēks, gaiši zils.
Tehniskais raksts. No augšas uz leju - brūns, zaļganzils, pelēks, gaiši zils.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Rokriņķim rauc 5–7 valdziņus. Turpina adīt, veidojot vēlamā dziļuma kakla izgriezumu. Tāpat ada mugurpusi.•

Piedurknei uzmet 60 valdziņus. Ada valnīti, tad turpina adīt piedurkni vēlamajā garumā.

Visas daļas sašuj. Uzlasa kakla izgriezuma valdziņus un ada valnīti vēlamajā platumā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Rokdarbi
Tēmturi
#adījumi #mode #rokdarbi
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Turpini lasīt
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