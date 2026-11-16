Rudens nogurumu var mazināt arī pavisam ikdienišķi ieradumi. Šķīvī biežāk lieciet sezonas dārzeņus un augļus, neaizmirstiet par olbaltumvielām un pietiekamu šķidruma daudzumu, bet kustībām atrodiet laiku arī tad, ja ārā ir drēgns. Regulāras pastaigas dienasgaismā palīdz gan pašsajūtai, gan organisma iekšējā pulksteņa darbībai. Savukārt, tuvojoties ziemas laika iestāšanās brīdim, kad pulkstenis jāpagriež stundu atpakaļ, vēlams dažas dienas iepriekš pakāpeniski pielāgot gulētiešanas laiku. Rīta gaisma, noteikts dienas ritms un pilnvērtīgs miegs palīdz organismam vieglāk pierast pie pārmaiņām. Un vēl – neaizmirsīsim par vakcināciju pret sezonālajām infekcijām, protams, ja tā ir ieteicama atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim. Galu galā, lai saglabātu možumu, nav vajadzīgs brīnumlīdzeklis – bieži vien izšķiroša ir vairāku labu ieradumu kombinācija.