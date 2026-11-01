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#mode

Stiliste atklāj biežākās apģērba kopšanas kļūdas

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 01. novembris, 00:00
Kristīne Plota.
Vai drēbes patiešām kļūst tīras tikai karstā ūdenī? Vai vairāk mazgāšanas līdzekļa garantē labāku rezultātu? Un vai pustukšas veļas mašīnas darbināšana vienmēr ir izšķērdība? Tehnoloģiju uzņēmums "Samsung" kopā ar stilisti Kristīni Plotu skaidro piecus izplatītus veļas mazgāšanas mītus, kas var ietekmēt gan apģērba kalpošanas ilgumu, gan ikdienas resursu patēriņu.
Kristīne Plota.
Foto: Publicitātes
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Mīts: Jo karstāks ūdens, jo tīrāka veļa

Stiliste Kristīne Plota stāsta, ka nepareiza mazgāšanas temperatūras un režīma izvēle var būtiski ietekmēt apģērba kvalitāti. Veicot klientu garderobes revīzijas, stiliste novērojusi, ka viena no biežākajām kļūdām, kas neatgriezeniski sabojā apģērbu, ir nepareiza žāvēšana. Īpaši jutīgi ir dabīgie materiāli, piemēram, vilna, zīds un apģērbs ar īpašām tekstūrām vai detaļām.

"No stilistes skatpunkta apģērba vērtību veido ne tikai tā dizains, bet arī tas, kā tas izskatās pēc ilgākas valkāšanas. Ja audums zaudē formu, krāsa kļūst blāva vai parādās savēlumi, mainās arī kopējais apģērba vizuālais iespaids. Vienmēr uzsveru, ka kvalitatīvs apģērbs sākas ne tikai ar pārdomātu izvēli, bet arī ar pareizu kopšanu. Tā palīdz saglabāt gan apģērba kvalitāti, gan ieguldījumu garderobē ilgtermiņā," uzsver Kristīne.

1/7
Mīts: Jo karstāks ūdens, jo tīrāka veļa

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1/7
Mīts: Jo karstāks ūdens, jo tīrāka veļa

Stiliste Kristīne Plota stāsta, ka nepareiza mazgāšanas temperatūras un režīma izvēle var būtiski ietekmēt apģērba kvalitāti. Veicot klientu garderobes revīzijas, stiliste novērojusi, ka viena no biežākajām kļūdām, kas neatgriezeniski sabojā apģērbu, ir nepareiza žāvēšana. Īpaši jutīgi ir dabīgie materiāli, piemēram, vilna, zīds un apģērbs ar īpašām tekstūrām vai detaļām.

"No stilistes skatpunkta apģērba vērtību veido ne tikai tā dizains, bet arī tas, kā tas izskatās pēc ilgākas valkāšanas. Ja audums zaudē formu, krāsa kļūst blāva vai parādās savēlumi, mainās arī kopējais apģērba vizuālais iespaids. Vienmēr uzsveru, ka kvalitatīvs apģērbs sākas ne tikai ar pārdomātu izvēli, bet arī ar pareizu kopšanu. Tā palīdz saglabāt gan apģērba kvalitāti, gan ieguldījumu garderobē ilgtermiņā," uzsver Kristīne.

1/7
Mīts: Jo karstāks ūdens, jo tīrāka veļa

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Saimnieces gudrības Padoms Rokā
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#mode
Turpini lasīt
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