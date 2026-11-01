Stiliste atklāj biežākās apģērba kopšanas kļūdas

Stiliste Kristīne Plota stāsta, ka nepareiza mazgāšanas temperatūras un režīma izvēle var būtiski ietekmēt apģērba kvalitāti. Veicot klientu garderobes revīzijas, stiliste novērojusi, ka viena no biežākajām kļūdām, kas neatgriezeniski sabojā apģērbu, ir nepareiza žāvēšana. Īpaši jutīgi ir dabīgie materiāli, piemēram, vilna, zīds un apģērbs ar īpašām tekstūrām vai detaļām.
"No stilistes skatpunkta apģērba vērtību veido ne tikai tā dizains, bet arī tas, kā tas izskatās pēc ilgākas valkāšanas. Ja audums zaudē formu, krāsa kļūst blāva vai parādās savēlumi, mainās arī kopējais apģērba vizuālais iespaids. Vienmēr uzsveru, ka kvalitatīvs apģērbs sākas ne tikai ar pārdomātu izvēli, bet arī ar pareizu kopšanu. Tā palīdz saglabāt gan apģērba kvalitāti, gan ieguldījumu garderobē ilgtermiņā," uzsver Kristīne.
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Stiliste Kristīne Plota stāsta, ka nepareiza mazgāšanas temperatūras un režīma izvēle var būtiski ietekmēt apģērba kvalitāti. Veicot klientu garderobes revīzijas, stiliste novērojusi, ka viena no biežākajām kļūdām, kas neatgriezeniski sabojā apģērbu, ir nepareiza žāvēšana. Īpaši jutīgi ir dabīgie materiāli, piemēram, vilna, zīds un apģērbs ar īpašām tekstūrām vai detaļām.
"No stilistes skatpunkta apģērba vērtību veido ne tikai tā dizains, bet arī tas, kā tas izskatās pēc ilgākas valkāšanas. Ja audums zaudē formu, krāsa kļūst blāva vai parādās savēlumi, mainās arī kopējais apģērba vizuālais iespaids. Vienmēr uzsveru, ka kvalitatīvs apģērbs sākas ne tikai ar pārdomātu izvēli, bet arī ar pareizu kopšanu. Tā palīdz saglabāt gan apģērba kvalitāti, gan ieguldījumu garderobē ilgtermiņā," uzsver Kristīne.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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