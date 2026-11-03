Ārsts brīdina: Nepareiza antibiotiku lietošana noved pie tā, ka ar laiku tās vairs nepalīdz

Baktērijas, kas dzīvo mūsos, ir spējīgas pretoties antibiotikām, un, ja cilvēks nelieto antibiotikas tā, kā norādījis ārsts, ar laiku tās vairs nepalīdz – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas ģimenes ārste Ksenija Margole.
"Lielākā bīstamība, lietojot antibiotikas nepareizi, ir baktēriju spēja mutēt un pielāgoties. Baktērijas, kas dzīvo mūsos, ir spējīgas pretoties antibiotikām. Ja jūs antibiotikas lietojiet ne tā, kā nozīmējis ārsts, nākamreiz baktērijas jau būs grudras – o, šito es jau zinu, šim es varu pretoties. Un pēc dažiem gadiem, kad būs plaušu karsonis, antibotikas vairs neiedarbosies un mums vairs nebūs, ar ko ārstēt. Diemžēl tas nav tikai Latvijā."
Tāpēc, kā norāda Margole, kurss jāizdzer pat tad, ja pašsajūta jau ir laba.
"Kā ārsts ir izrakstījis zāles, tā un tik ilgi arī jālieto. Ja piecas dienas, tad piecas. Jo izdzerot divas dienas, varbūt jūtamies ļoti labi, bet baktērijas tāpat turpina savu slikto darbu un turpina izstrādāt savas aizsargspējas pret konkrētajām antibiotikām. Un nākamreiz vairs nepietiks ne ar 2, 5, 10 dienām, jo var rasties rezistence."
Plašāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Baktērijas, kas dzīvo mūsos, ir spējīgas pretoties antibiotikām, un, ja cilvēks nelieto antibiotikas tā, kā norādījis ārsts, ar laiku tās vairs nepalīdz – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas ģimenes ārste Ksenija Margole.
"Lielākā bīstamība, lietojot antibiotikas nepareizi, ir baktēriju spēja mutēt un pielāgoties. Baktērijas, kas dzīvo mūsos, ir spējīgas pretoties antibiotikām. Ja jūs antibiotikas lietojiet ne tā, kā nozīmējis ārsts, nākamreiz baktērijas jau būs grudras – o, šito es jau zinu, šim es varu pretoties. Un pēc dažiem gadiem, kad būs plaušu karsonis, antibotikas vairs neiedarbosies un mums vairs nebūs, ar ko ārstēt. Diemžēl tas nav tikai Latvijā."
Tāpēc, kā norāda Margole, kurss jāizdzer pat tad, ja pašsajūta jau ir laba.
"Kā ārsts ir izrakstījis zāles, tā un tik ilgi arī jālieto. Ja piecas dienas, tad piecas. Jo izdzerot divas dienas, varbūt jūtamies ļoti labi, bet baktērijas tāpat turpina savu slikto darbu un turpina izstrādāt savas aizsargspējas pret konkrētajām antibiotikām. Un nākamreiz vairs nepietiks ne ar 2, 5, 10 dienām, jo var rasties rezistence."
Plašāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu