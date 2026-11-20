Dzeltenos toņos perfekti notamborēts rokdarbnieces Intas Smukās kardigans.
Materiāli
- 550 g gaiši un tumši dzeltenas dzijas Alize “Super lana Crochet” 570 m / 100 g
- Tamboradata nr. 1,75
Darba gaita
Pēc 1. zīmējumā dotās shēmas tamborē 96 kvadrātus divos toņos. Gatavos kvadrātus liek uz formētāja. Ar pulverizatoru viegli samitrina un atstāj uz dažām dienām, lai izžūst un saformējas.
Satamborēšanai izmantota gaišākā dzija. Kvadrātus savieno, kā norādīts 2. zīmējumā, kakla daļai atstājot nesatamborētus divus vidējos kvadrātus un 2/3 no tiem blakus esošajiem kvadrātiem plecu daļā. Satamborē sānu vīles un piedurknes apakšējo malu.
Kad kvadrātiņi ir savienoti kopā, aptamborē aizdares un apkakles daļas, kā arī lejas malu un piedurkņu galus. Apdari tamborē pa apli no piecām rindām: pirmajā rindā – īsie stabiņi; otrajā rindā ap katru iepriekšējās rindas īso stabiņu tamborē vienu kreilisko reljefo pusstabiņu; trešajā rindā pēc katriem diviem iepriekšējās rindas stabiņiem, adatu durot starp stabiņiem, tamborē kūlīti no trim stabiņiem ar vienu apmetumu un vienu gaisa cilpu; ceturtajā rindā tamborē īsos stabiņus – viens tiek tamborēts ap iepriekšējās rindas gaisa cilpu, otrs virs kūlīša; piektajā rindā ap katru iepriekšējās rindas īso stabiņu tamborē kreilisko reljefo īso stabiņu.
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Dzeltenos toņos perfekti notamborēts rokdarbnieces Intas Smukās kardigans.
Materiāli
- 550 g gaiši un tumši dzeltenas dzijas Alize “Super lana Crochet” 570 m / 100 g
- Tamboradata nr. 1,75
Darba gaita
Pēc 1. zīmējumā dotās shēmas tamborē 96 kvadrātus divos toņos. Gatavos kvadrātus liek uz formētāja. Ar pulverizatoru viegli samitrina un atstāj uz dažām dienām, lai izžūst un saformējas.
Satamborēšanai izmantota gaišākā dzija. Kvadrātus savieno, kā norādīts 2. zīmējumā, kakla daļai atstājot nesatamborētus divus vidējos kvadrātus un 2/3 no tiem blakus esošajiem kvadrātiem plecu daļā. Satamborē sānu vīles un piedurknes apakšējo malu.
Kad kvadrātiņi ir savienoti kopā, aptamborē aizdares un apkakles daļas, kā arī lejas malu un piedurkņu galus. Apdari tamborē pa apli no piecām rindām: pirmajā rindā – īsie stabiņi; otrajā rindā ap katru iepriekšējās rindas īso stabiņu tamborē vienu kreilisko reljefo pusstabiņu; trešajā rindā pēc katriem diviem iepriekšējās rindas stabiņiem, adatu durot starp stabiņiem, tamborē kūlīti no trim stabiņiem ar vienu apmetumu un vienu gaisa cilpu; ceturtajā rindā tamborē īsos stabiņus – viens tiek tamborēts ap iepriekšējās rindas gaisa cilpu, otrs virs kūlīša; piektajā rindā ap katru iepriekšējās rindas īso stabiņu tamborē kreilisko reljefo īso stabiņu.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem