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Kozlovska par nākotni valsts veselības aprūpē: Izdzīvos tie, kas varēs samaksāt

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 07. novembris, 22:20
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2026. gada 07. novembris, 22:20
Līga Kozlovska.
Līga Kozlovska.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Diemžēl premjeram viņa darbu sarakstā veselības aprūpe nav prioritāte, un vispār veselības aprūpe nav pieminēta kā tāda, kurai vajag finansējumu,” satraukumu par kritisko situāciju valsts veselības aprūpes finansējumā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska.

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Viņa atzīst – mazinoties veselības aprūpes finansējumam, pacientus sagaida garākas rindas un maksas medicīnas uzplaukums. 

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“Diemžēl premjeram viņa darbu sarakstā veselības aprūpe nav prioritāte, un vispār veselības aprūpe nav pieminēta kā tāda, kurai vajag finansējumu,” satraukumu par kritisko situāciju valsts veselības aprūpes finansējumā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska.

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Viņa atzīst – mazinoties veselības aprūpes finansējumam, pacientus sagaida garākas rindas un maksas medicīnas uzplaukums. 

Plašāk video!

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