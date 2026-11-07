Kozlovska par nākotni valsts veselības aprūpē: Izdzīvos tie, kas varēs samaksāt

“Diemžēl premjeram viņa darbu sarakstā veselības aprūpe nav prioritāte, un vispār veselības aprūpe nav pieminēta kā tāda, kurai vajag finansējumu,” satraukumu par kritisko situāciju valsts veselības aprūpes finansējumā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska.
Viņa atzīst – mazinoties veselības aprūpes finansējumam, pacientus sagaida garākas rindas un maksas medicīnas uzplaukums.
Plašāk video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
“Diemžēl premjeram viņa darbu sarakstā veselības aprūpe nav prioritāte, un vispār veselības aprūpe nav pieminēta kā tāda, kurai vajag finansējumu,” satraukumu par kritisko situāciju valsts veselības aprūpes finansējumā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska.
Viņa atzīst – mazinoties veselības aprūpes finansējumam, pacientus sagaida garākas rindas un maksas medicīnas uzplaukums.
Plašāk video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu