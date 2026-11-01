Liec uz plīts lielo zupas katlu! Mārtiņa Sirmā padomi, lai izdotos izcila zupa

"Steiku cepšana un grilēšana Latvijā ir jauna nodarbe. Toties kūpināt un zupas vai sautējumus vārīt — to darām jau sen! Tas jau vēsturiski tā iegājies, ka Latvijā ēdienus gatavoja, saliekot visu vienā katlā. Var arī tā — vienkārši samest sastāvdaļas katlā un izvārīt, bet ir labāki paņēmieni, kā pagatavot izcilu zupu," saka šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
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"Steiku cepšana un grilēšana Latvijā ir jauna nodarbe. Toties kūpināt un zupas vai sautējumus vārīt — to darām jau sen! Tas jau vēsturiski tā iegājies, ka Latvijā ēdienus gatavoja, saliekot visu vienā katlā. Var arī tā — vienkārši samest sastāvdaļas katlā un izvārīt, bet ir labāki paņēmieni, kā pagatavot izcilu zupu," saka šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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