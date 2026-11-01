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#garšvielas #kartupeļi #pētersīļi #sēnes #sīpoli

Liec uz plīts lielo zupas katlu! Mārtiņa Sirmā padomi, lai izdotos izcila zupa

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 01. novembris, 07:00
Mārtiņš Sirmais.
Šefpavāram Mārtiņam Sirmajam ir labas ziņas: sākusies zupu sezona! Viņš ir pārliecināts — latviešiem varbūt asinīs nav grilēšana, toties zupas vārīšanas talants mums ir ielikts šūpulī līdz ar nemīlīgajiem laikapstākļiem, kurus gadu simtiem palīdzējusi pārlaist aromātiska, sātīga, karsta zupa. Viņš aicina šoruden pacelt savu zupas meistarību jaunos augstumos.
Mārtiņš Sirmais.
Foto: Publicitātes
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Pamatu pamats un vissvarīgākais elements — šķidrums

"Steiku cepšana un grilēšana Latvijā ir jauna nodarbe. Toties kūpināt un zupas vai sautējumus vārīt — to darām jau sen! Tas jau vēsturiski tā iegājies, ka Latvijā ēdienus gatavoja, saliekot visu vienā katlā. Var arī tā — vienkārši samest sastāvdaļas katlā un izvārīt, bet ir labāki paņēmieni, kā pagatavot izcilu zupu," saka šefpavārs Mārtiņš Sirmais.

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Pamatu pamats un vissvarīgākais elements — šķidrums

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Tēma
Zupas
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#garšvielas #kartupeļi #pētersīļi #sēnes #sīpoli
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1/5
Pamatu pamats un vissvarīgākais elements — šķidrums

"Steiku cepšana un grilēšana Latvijā ir jauna nodarbe. Toties kūpināt un zupas vai sautējumus vārīt — to darām jau sen! Tas jau vēsturiski tā iegājies, ka Latvijā ēdienus gatavoja, saliekot visu vienā katlā. Var arī tā — vienkārši samest sastāvdaļas katlā un izvārīt, bet ir labāki paņēmieni, kā pagatavot izcilu zupu," saka šefpavārs Mārtiņš Sirmais.

1/5
Pamatu pamats un vissvarīgākais elements — šķidrums

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Zupas
Tēmturi
#garšvielas #kartupeļi #pētersīļi #sēnes #sīpoli
Turpini lasīt
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