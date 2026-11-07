Neizmet ķirbja mizas!

Gatavojot ķirbju ēdienus, mēs bieži vien bez aizdomāšanās izmetam to mizas, neapzinoties, cik vērtīgas tās patiesībā ir. Izrādās, šī šķietamā virtuves atgriezuma daļa var kļūt par lielisku uztura bagātinātāju ikdienas maltītēs.
Tās satur šķiedrvielas, karotinoīdus un citus vērtīgus savienojumus. Rūpīgi nomazgāta, pārtikā lietojama ķirbja mizas sagriež nelielos gabaliņos un izžāvē pārtikas žāvētājā vai cepeškrāsnī zemā temperatūrā, līdz tās kļūst pilnīgi sausas un trauslas.
Atdzisušās mizas samaļ kafijas dzirnaviņās vai jaudīgā blenderī. Iegūto pulveri nelielā daudzumā var pievienot maizes un pankūku mīklai, putrām vai citiem ēdieniem.
Tas ir vienkāršs veids, kā bagātināt uzturu ar šķiedrvielām un kalciju.
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Gatavojot ķirbju ēdienus, mēs bieži vien bez aizdomāšanās izmetam to mizas, neapzinoties, cik vērtīgas tās patiesībā ir. Izrādās, šī šķietamā virtuves atgriezuma daļa var kļūt par lielisku uztura bagātinātāju ikdienas maltītēs.
Tās satur šķiedrvielas, karotinoīdus un citus vērtīgus savienojumus. Rūpīgi nomazgāta, pārtikā lietojama ķirbja mizas sagriež nelielos gabaliņos un izžāvē pārtikas žāvētājā vai cepeškrāsnī zemā temperatūrā, līdz tās kļūst pilnīgi sausas un trauslas.
Atdzisušās mizas samaļ kafijas dzirnaviņās vai jaudīgā blenderī. Iegūto pulveri nelielā daudzumā var pievienot maizes un pankūku mīklai, putrām vai citiem ēdieniem.
Tas ir vienkāršs veids, kā bagātināt uzturu ar šķiedrvielām un kalciju.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem