Mūsdienās robeža starp vietējiem un eksotiskajiem garšaugiem kļūst arvien nemanāmāka – siltās un saulainās telpās Latvijā veiksmīgi zaļo gan Vidusjūras augi, gan pikantie čili. Tajā pašā laikā mūsu pašu meži, dārzi un pat ierastās nezāles slēpj neticamu garšu un veselības potenciālu, ko vērts atklāt no jauna. Šajā rakstā iepazīsti dabas veltes, garšaugus un sēklas, kas ikdienas ēdienkarti pārvērtīs aizraujošā garšu piedzīvojumā.
Patiesībā nu jau ir grūti nošķirt Latvijai raksturīgus garšaugus, piemēram, no Vidusjūras reģiona garšaugiem. Ja vien ir gaišas, saules apspīdētas siltas telpas, arī mūsu apstākļos var izaudzēt visu to pašu, ko Itālijā, Grieķijā vai Francijā – rozmarīnu, oregano, citronzāli, salviju, dažādas mētras.
Un vēl – virkne mūsu dārzos sastopamo nezāļu taču ir īsti spēkprodukti! Piemēram, nātres, nātru sēklas, gārsa, lupstājs – to visu var izmantot pašu veidotās garšvielu buķetēs!