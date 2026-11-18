Pirms aptuveni 15 gadiem dziedātāja Sabīne Berezina kļuva pazīstama plašākai publikai, piedaloties talantu šovā "OKartes skatuve". Skatītāju interesi izraisīja ne tikai viņas uzstāšanās, bet arī romantiskās attiecības ar Kristapu Pujātu.
Abu attiecības sākās "OKartes skatuves" pirmajā sezonā. Viņu attiecības piesaistīja tik lielu uzmanību, ka skatītāji mīlasstāsta attīstībai varēja sekot arī šova otrajā sezonā. Televīzijas ekrānos bija redzami gan pāra romantiskie brīži, gan nesaskaņas.
Arī pēc dalības televīzijas projektā abu kopdzīvē netrūka sarežģījumu. Attiecībās atkārtojās strīdi un izlīgumi, līdz galu galā Sabīne un Kristaps pieņēma lēmumu šķirties un turpināt dzīvi atsevišķi.
Sarunā ar izdevumu "Jauns & Privāts" Sabīne atskatījusies uz šo dzīves posmu un pastāstījusi, vai pēc šķiršanās viņas ceļi ar kādreizējo mīļoto vēl ir krustojušies. Par kādreizējo romantisko saikni ar Kristapu, Sabīne norāda, ka šīs attiecības jau sen pieder pagātnei. Dziedātāja uzskata, ka abu mīlasstāsts sācies strauji un tikpat ātri arī beidzies.
Par bijušā drauga pašreizējo dzīvi Sabīnei nav nekādas informācijas. Viņa nezina, ar ko Kristaps šobrīd nodarbojas un kā viņam klājas, tomēr cer, ka viņa dzīvē viss ir kārtībā.
Izrādās, ka arī klātienē abi kopš attiecību beigām nav sastapušies un savstarpēju saziņu neuztur.
Plašāk lasiet žurnālā "Jauns & Privāts".
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Pirms aptuveni 15 gadiem dziedātāja Sabīne Berezina kļuva pazīstama plašākai publikai, piedaloties talantu šovā "OKartes skatuve". Skatītāju interesi izraisīja ne tikai viņas uzstāšanās, bet arī romantiskās attiecības ar Kristapu Pujātu.
Abu attiecības sākās "OKartes skatuves" pirmajā sezonā. Viņu attiecības piesaistīja tik lielu uzmanību, ka skatītāji mīlasstāsta attīstībai varēja sekot arī šova otrajā sezonā. Televīzijas ekrānos bija redzami gan pāra romantiskie brīži, gan nesaskaņas.
Arī pēc dalības televīzijas projektā abu kopdzīvē netrūka sarežģījumu. Attiecībās atkārtojās strīdi un izlīgumi, līdz galu galā Sabīne un Kristaps pieņēma lēmumu šķirties un turpināt dzīvi atsevišķi.
Sarunā ar izdevumu "Jauns & Privāts" Sabīne atskatījusies uz šo dzīves posmu un pastāstījusi, vai pēc šķiršanās viņas ceļi ar kādreizējo mīļoto vēl ir krustojušies. Par kādreizējo romantisko saikni ar Kristapu, Sabīne norāda, ka šīs attiecības jau sen pieder pagātnei. Dziedātāja uzskata, ka abu mīlasstāsts sācies strauji un tikpat ātri arī beidzies.
Par bijušā drauga pašreizējo dzīvi Sabīnei nav nekādas informācijas. Viņa nezina, ar ko Kristaps šobrīd nodarbojas un kā viņam klājas, tomēr cer, ka viņa dzīvē viss ir kārtībā.
Izrādās, ka arī klātienē abi kopš attiecību beigām nav sastapušies un savstarpēju saziņu neuztur.
Plašāk lasiet žurnālā "Jauns & Privāts".
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