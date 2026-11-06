Pieredze! Īru mežģīņu burvība un spēks

No bērnībā tapušā pirmās šalles - "zivju tīkla" līdz karaliski smalkām īru mežģīnēm – jēkabpiliete Dace Bērziņa rokdarbus pārvērtusi par īstu dzīves mākslu un iedvesmas avotu citiem. Biedrībā "Do-Re-Mi" viņa palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt sarežģītas tehnikas un noticēt saviem spēkiem, pierādot, ka pacietība un radošums spēj radīt īstus brīnumus.
Mēs satikāmies, pateicoties īru mežģīņu rokdarbam, ko Dace Bērziņa atsūtīja žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" konkursam. Lūk, viņas stāstījums par mīlestību uz rokdarbiem mūža garumā – no bērnībā noadītās pirmās šalles līdz savai biedrībai.
Kā sākās aizraušanās ar rokdarbiem? Varbūt jau bērnībā ar tiem nodarbojās tuvinieki ģimenē?
Uzminējāt. Man bijuši kādi trīs gadi, kad, ciemojoties pie vecmammas laukos, es esot uzadījusi “šalli”. Citi to gan sauca par zivju tīklu labiskajā adījumā. Vecmamma bija liela adītāja – rakstaini dūraiņi un zeķes bija viņas ikdienas meditācija. Bērnībā pati sev un draudzenēm šuvu mini lellītes, ko kabatā nēsāt, – mamma vienu tādu ir saglabājusi. Pamatskolā man bija fantastiska darbmācības skolotāja Litiņa, kura iemācīja pamatus šūšanai, mezglošanai un radīja lielu interesi par šo. Studējot Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, apguvu papildu specialitāti – darbmācības skolotāja.
Kādas rokdarbu tehnikas pieprotat?
Mana ome bija jaunībā mācījusies Kaucmindē, un tā pavisam netīši esmu pārņēmusi visu to, kas bija viņas ikdiena – sākot ar lauku tortes ātro versiju (biskvīta ruleti) līdz rišeljē tehnikā ar veco “Zinger” izšūtām spilvendrānām. Jāatzīst, ka neprotu ievilkt velkus stellēs. Tas laikam ir vienīgais, ko neprotu. Ir lietas, ko protu, un tādas, kas ļoti patīk. Ja vajag – adu zeķi vai cimdu, uzmezglošu puķu poda turētāju vai jostu, uztamborēšu iepirkumu maisiņu...
Mans lielākais izaicinājums ir bijis divi tautastērpu komplekti (pastalas ieskaitot), kas 100% pašas darināti.
Dzīvojot Amerikā, pie rotkales Lilitas Spuris veselu gadu mācījos rotkalšanu, nu man ir krietna sauja pašas kaltu sudraba rotu. ASV izmēģināju stikla vitrāžu izgatavošanu.
Protams, esmu iepazinusi visus šodien populāros rokdarbus – sākot ar eko printēšanu, lakatu aušanu uz rāmja, polimērkrūzēm, ziepju pušķiem un sveču desertiem. Nevaru nepieminēt arī eļļas glezniecību, ko apguvu pie mākslinieces Jolantas Ābeles piecu gadu garumā. Ļoti patīk adīt interesantus džemperus, īpaši no suņu vilnas, lai realizētu kādu jaunu modeli un novērtētu jaunu dzijas partiju. Mana lielā mīlestība ir izrādījusies īru mežģīņu darināšana un pērļu rotu izšūšana. Līdzko radu ko jaunu, tā tūliņ klāt ir nākamā ideja izmēģināšanai...
Runājot par meistarklasēm, ko vadu, populārākā ir kroņu darināšana no pērlītēm, kur 3–4 stundu laikā ir iegūstams rezultāts. Viss cits ir laika un pacietības ietilpīgs.
Skaistās īru mežģīnes... Kas bija pamatā, ka saviem rokdarbiem izraudzījāties to darināšanu?
Pamatā ir gleznošana. Gleznojot, lai att īstītu tehniku, ir labi apgūt izcilo meistaru “triepienu”. Tātad esmu mēģi-nājusi atdarināt pasaulē dārgākās izcilāko meistaru gleznas. Redzēju Marijas Mediči, Francijas karaļa mātes, portretu – gleznotas mežģīnes, tik dažādas un ļoti uzrunājošas. Īru mežģīnes ir apmēram divus gadsimtus vecas. Par dibinātāju tiek uzskatīta īru muižniece Riego de la Branchardiere. Viņa nāca klajā ar ideju, kas bija daudz darbietilpīgāko Venēcijas mežģīņu viegla versija – izveidota, izmantojot adatas un spoles. 19. gadsimta 40. gados mademoiselle de la Brachardiere izdeva pirmo grāmatu ar savu zstrādājumu paraugu tamborēšanas rakstiem. Šis tamborēšanas veids būtībā ir auduma izveidošana, kas tiek adīts ar plāniem pavedieniem no atsevišķiem maziem motīviem un pēc tam apvienoti veselā kompozīcijā. Tās ir visskaistākās 3D ar rokām tamborētu mežģīņu kolekcijas. Katrai mežģīnei ar roku piešūtais elements ir Eiropā veidota dizaina sastāvdaļa, ko izmanto karalienes, princeses un labāko dizaineru tērpu kolekcijas. Tās ir darinātas klasiskos, ziedu motīvu, ģeometriskos un pat bioloģiskos rakstos.
Termins “īru mežģīnes” sevī ietver dažādus mežģīņu darināšanas paņēmienus – arī aplikāciju un gipūra tehnikā darinātas mežģīnes, ar rokām veidotus lentīšu izšuvumus uz tīkliņa, rūpnieciski ražotu lentīšu izšuvumus, knipelētas mežģīnes, adatiņas tehnikā veidotas mežģīnes, dažādus tamborējumus un izšūtas mežģīnes.
Tamborētās puķītes un citi elementi man bija zināmi. Atlika vien pilnveidot 3D efektu un iemācīties sašūt, var teikt pat – salāpīt elementus viendabīgā audeklā, kas, iespējams, ir vispiņķerīgākais no visa procesa kopumā.
Mežģīņu tehnikā top apģērbi. Vai šo tehniku izmantojat arī citu rokdarbu darināšanā?
Īru mežģīnes sākotnēji izmantoju adījumu greznošanai – ielaidumiem, rotājumiem. Meistarklasēs dalībniecēm piedāvāju izveidot no satamborētajiem paraudziņiem, piemēram, kaklarotas vai telefona maciņus – to var ikviens. Var izmantot ažūru spilvenu izveidei. Man ļoti patīk arī mazuļu dekoratīvās ratu segas.
Cik viegli vai sarežģīti biedrībā “Do-Re-Mi” ir šo tehniku iemācīt arī citiem? Nedaudz paraksturojiet savu darbību biedrībā!
Kopš biedrība realizē projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”, katra grupa izmēģina roku arī īru mežģīņu darināšanā. Mēs piedāvājam dalībniekiem iepazīt rokdarbu pasauli un palīdzam atrast katram to, kas padodas vislabāk un uzrunā. Ir bijusi sadarbība ar dažādu meistarklašu vadītājiem. Vienmēr ir cerība, ka pēc gada projektā šie cilvēki varēs uzsākt ko savu vai izveidot sadarbību ar citu dalībnieku rokdarbu jomā. Varbūt kādu dienu izaugsim līdz sociālam uzņēmumam. Iestrādnes jau ir.
Šobrīd realizējam suņu vilnas projektu – tā ir Latvijas bagātība, kas lielākoties tiek izmesta konteinerā vai krāsnī.
Īru mežģīņu tehnika ir gana vienkārša, ja saprot pamatprincipus, elementu atvasināšanas iespējas. Ja tamborēšanas pamati zināmi, šo tehniku var apgūt pat att ālinātā koprades kursā. Lielākoties visiem patīk tamborēt elementus un tos pilnveidot. Sašūšana ir sarežģītāka. Tomēr divu gadu laikā man ir izdevies izveidot jaudīgu komandu tieši īru mežģīņu darināšanā – varam piepildīt ikviena sapni par savu unikālo izstrādājumu.
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No bērnībā tapušā pirmās šalles - "zivju tīkla" līdz karaliski smalkām īru mežģīnēm – jēkabpiliete Dace Bērziņa rokdarbus pārvērtusi par īstu dzīves mākslu un iedvesmas avotu citiem. Biedrībā "Do-Re-Mi" viņa palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt sarežģītas tehnikas un noticēt saviem spēkiem, pierādot, ka pacietība un radošums spēj radīt īstus brīnumus.
Mēs satikāmies, pateicoties īru mežģīņu rokdarbam, ko Dace Bērziņa atsūtīja žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" konkursam. Lūk, viņas stāstījums par mīlestību uz rokdarbiem mūža garumā – no bērnībā noadītās pirmās šalles līdz savai biedrībai.
Kā sākās aizraušanās ar rokdarbiem? Varbūt jau bērnībā ar tiem nodarbojās tuvinieki ģimenē?
Uzminējāt. Man bijuši kādi trīs gadi, kad, ciemojoties pie vecmammas laukos, es esot uzadījusi “šalli”. Citi to gan sauca par zivju tīklu labiskajā adījumā. Vecmamma bija liela adītāja – rakstaini dūraiņi un zeķes bija viņas ikdienas meditācija. Bērnībā pati sev un draudzenēm šuvu mini lellītes, ko kabatā nēsāt, – mamma vienu tādu ir saglabājusi. Pamatskolā man bija fantastiska darbmācības skolotāja Litiņa, kura iemācīja pamatus šūšanai, mezglošanai un radīja lielu interesi par šo. Studējot Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, apguvu papildu specialitāti – darbmācības skolotāja.
Kādas rokdarbu tehnikas pieprotat?
Mana ome bija jaunībā mācījusies Kaucmindē, un tā pavisam netīši esmu pārņēmusi visu to, kas bija viņas ikdiena – sākot ar lauku tortes ātro versiju (biskvīta ruleti) līdz rišeljē tehnikā ar veco “Zinger” izšūtām spilvendrānām. Jāatzīst, ka neprotu ievilkt velkus stellēs. Tas laikam ir vienīgais, ko neprotu. Ir lietas, ko protu, un tādas, kas ļoti patīk. Ja vajag – adu zeķi vai cimdu, uzmezglošu puķu poda turētāju vai jostu, uztamborēšu iepirkumu maisiņu...
Mans lielākais izaicinājums ir bijis divi tautastērpu komplekti (pastalas ieskaitot), kas 100% pašas darināti.
Dzīvojot Amerikā, pie rotkales Lilitas Spuris veselu gadu mācījos rotkalšanu, nu man ir krietna sauja pašas kaltu sudraba rotu. ASV izmēģināju stikla vitrāžu izgatavošanu.
Protams, esmu iepazinusi visus šodien populāros rokdarbus – sākot ar eko printēšanu, lakatu aušanu uz rāmja, polimērkrūzēm, ziepju pušķiem un sveču desertiem. Nevaru nepieminēt arī eļļas glezniecību, ko apguvu pie mākslinieces Jolantas Ābeles piecu gadu garumā. Ļoti patīk adīt interesantus džemperus, īpaši no suņu vilnas, lai realizētu kādu jaunu modeli un novērtētu jaunu dzijas partiju. Mana lielā mīlestība ir izrādījusies īru mežģīņu darināšana un pērļu rotu izšūšana. Līdzko radu ko jaunu, tā tūliņ klāt ir nākamā ideja izmēģināšanai...
Runājot par meistarklasēm, ko vadu, populārākā ir kroņu darināšana no pērlītēm, kur 3–4 stundu laikā ir iegūstams rezultāts. Viss cits ir laika un pacietības ietilpīgs.
Skaistās īru mežģīnes... Kas bija pamatā, ka saviem rokdarbiem izraudzījāties to darināšanu?
Pamatā ir gleznošana. Gleznojot, lai att īstītu tehniku, ir labi apgūt izcilo meistaru “triepienu”. Tātad esmu mēģi-nājusi atdarināt pasaulē dārgākās izcilāko meistaru gleznas. Redzēju Marijas Mediči, Francijas karaļa mātes, portretu – gleznotas mežģīnes, tik dažādas un ļoti uzrunājošas. Īru mežģīnes ir apmēram divus gadsimtus vecas. Par dibinātāju tiek uzskatīta īru muižniece Riego de la Branchardiere. Viņa nāca klajā ar ideju, kas bija daudz darbietilpīgāko Venēcijas mežģīņu viegla versija – izveidota, izmantojot adatas un spoles. 19. gadsimta 40. gados mademoiselle de la Brachardiere izdeva pirmo grāmatu ar savu zstrādājumu paraugu tamborēšanas rakstiem. Šis tamborēšanas veids būtībā ir auduma izveidošana, kas tiek adīts ar plāniem pavedieniem no atsevišķiem maziem motīviem un pēc tam apvienoti veselā kompozīcijā. Tās ir visskaistākās 3D ar rokām tamborētu mežģīņu kolekcijas. Katrai mežģīnei ar roku piešūtais elements ir Eiropā veidota dizaina sastāvdaļa, ko izmanto karalienes, princeses un labāko dizaineru tērpu kolekcijas. Tās ir darinātas klasiskos, ziedu motīvu, ģeometriskos un pat bioloģiskos rakstos.
Termins “īru mežģīnes” sevī ietver dažādus mežģīņu darināšanas paņēmienus – arī aplikāciju un gipūra tehnikā darinātas mežģīnes, ar rokām veidotus lentīšu izšuvumus uz tīkliņa, rūpnieciski ražotu lentīšu izšuvumus, knipelētas mežģīnes, adatiņas tehnikā veidotas mežģīnes, dažādus tamborējumus un izšūtas mežģīnes.
Tamborētās puķītes un citi elementi man bija zināmi. Atlika vien pilnveidot 3D efektu un iemācīties sašūt, var teikt pat – salāpīt elementus viendabīgā audeklā, kas, iespējams, ir vispiņķerīgākais no visa procesa kopumā.
Mežģīņu tehnikā top apģērbi. Vai šo tehniku izmantojat arī citu rokdarbu darināšanā?
Īru mežģīnes sākotnēji izmantoju adījumu greznošanai – ielaidumiem, rotājumiem. Meistarklasēs dalībniecēm piedāvāju izveidot no satamborētajiem paraudziņiem, piemēram, kaklarotas vai telefona maciņus – to var ikviens. Var izmantot ažūru spilvenu izveidei. Man ļoti patīk arī mazuļu dekoratīvās ratu segas.
Cik viegli vai sarežģīti biedrībā “Do-Re-Mi” ir šo tehniku iemācīt arī citiem? Nedaudz paraksturojiet savu darbību biedrībā!
Kopš biedrība realizē projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”, katra grupa izmēģina roku arī īru mežģīņu darināšanā. Mēs piedāvājam dalībniekiem iepazīt rokdarbu pasauli un palīdzam atrast katram to, kas padodas vislabāk un uzrunā. Ir bijusi sadarbība ar dažādu meistarklašu vadītājiem. Vienmēr ir cerība, ka pēc gada projektā šie cilvēki varēs uzsākt ko savu vai izveidot sadarbību ar citu dalībnieku rokdarbu jomā. Varbūt kādu dienu izaugsim līdz sociālam uzņēmumam. Iestrādnes jau ir.
Šobrīd realizējam suņu vilnas projektu – tā ir Latvijas bagātība, kas lielākoties tiek izmesta konteinerā vai krāsnī.
Īru mežģīņu tehnika ir gana vienkārša, ja saprot pamatprincipus, elementu atvasināšanas iespējas. Ja tamborēšanas pamati zināmi, šo tehniku var apgūt pat att ālinātā koprades kursā. Lielākoties visiem patīk tamborēt elementus un tos pilnveidot. Sašūšana ir sarežģītāka. Tomēr divu gadu laikā man ir izdevies izveidot jaudīgu komandu tieši īru mežģīņu darināšanā – varam piepildīt ikviena sapni par savu unikālo izstrādājumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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