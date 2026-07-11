Vīriešu vidējais testosterona līmenis pēdējo 50 gadu laikā samazinājies par vairāk nekā pusi, liecina pētījums, kas prezentēts Eiropas Cilvēka reprodukcijas un embrioloģijas biedrības (ESHRE) ikgadējā kongresā Londonā, vēsta ārvalstu mediji.
Pētnieku komanda analizēja sešu ilgtermiņa pētījumu datus. Metaanalīzē apkopota informācija par 118 593 vīriešiem no Izraēlas, ASV, Brazīlijas, Somijas un Dānijas laika posmā no 1972. līdz 2019. gadam.
Pētnieki secinājuši, ka visos analizētajos pētījumos konstatēts testosterona līmeņa samazinājums. Kopumā vidējais kritums sasniedzis 54%, turklāt pēc 2000. gada tas, iespējams, kļuvis straujāks. Pēc autoru aplēsēm
testosterona līmenis samazinājies vidēji par vairāk nekā 1% gadā.
Testosterons ir hormons, kam ir nozīmīga loma ne tikai spermatozoīdu veidošanā un dzimumtieksmes regulēšanā, bet arī muskuļu masas un kaulu blīvuma uzturēšanā, kā arī vielmaiņas, enerģijas līmeņa un garastāvokļa regulēšanā.
Pētījuma autori uzskata, ka būtiska ietekme uz novēroto tendenci varētu būt pieaugošai aptaukošanās un cukura diabēta izplatībai. Aptaukošanās gadījumā palielinās testosterona pārvēršanās estrogēnā, savukārt cukura diabēta gadījumā insulīna rezistence un ilgstoši paaugstināts glikozes līmenis asinīs var ietekmēt organisma spēju ražot testosteronu.
Pētnieki pieļauj, ka testosterona līmeni varētu ietekmēt arī vides faktori, piemēram, endokrīno sistēmu ietekmējošas ķīmiskās vielas, kas sastopamas dažādās sadzīves precēs, kā arī klimata pārmaiņas. Tomēr viņi norāda, ka līdzšinējie pētījumi par šo faktoru ietekmi nav devuši viennozīmīgus rezultātus.
"Mēs piedzīvojam nopietnu krīzi vīriešu reproduktīvās veselības jomā, taču tai joprojām netiek pievērsta pietiekama uzmanība,"
norādīja Levins. Viņš piebilda, ka, lai gan pierādījumi par vides faktoru ietekmi vēl nav pilnīgi, būtu jācenšas samazināt cilvēku saskari ar potenciāli kaitīgām vielām.
Pētījumā neiesaistītais Londonas Imperiālās koledžas reproduktīvās endokrinoloģijas profesors Čanna Džajasena norādīja, ka pētījuma rezultāti šķiet pārliecinoši, jo balstīti vairākos dažādos laikposmos veiktos pētījumos.
Eksperti brīdina, ka pieaugošā interese par testosterona preparātiem nav uzskatāma par vienkāršu risinājumu. Pēc viņu teiktā, testosterona lietošana var nomākt organisma paša spermatozoīdu veidošanos, tādēļ šādu preparātu lietošana jāizvērtē tikai ārsta uzraudzībā.
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