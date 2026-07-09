Darba un arī izklaides nolūkos nereti ielūkojos sociālo tīklu pasaulē. Tur var atrast gan noderīgu informāciju, gan pilnīgas muļķības. Un tas ir normāli – ja vien spējam izvērtēt, kādu saturu patērējam, kas ir vērtīgs, kas īsts, kas ne.
Tā nu, veroties telefona ekrānā, izlasīju, ka viena “Instagramā” diezgan populāra ceļojumu blogere no Polijas vaļsirdīgi atzīstas, ka pirms vairākiem gadiem bijusi vegāne tikai tādēļ, ka tas tolaik bija modē. Viņa ļoti ilgojusies pēc gaļas, zivīm un ar laiku sākusi saviem sekotājiem melot, ka joprojām ietur vegānisku dzīvesveidu, lai gan patiesībā slepeni atsākusi ēst gaļu. Toreiz modē bija vegānisms, tagad – atklātība, tāpēc dažādi satura veidotāji metas atzīt savas kļūdas, atklāt, ka patiesība ir daudz atšķirīgāka, nekā viņi reiz sacījuši un rādījuši.
Un nē, vegānismam nav ne vainas, ja vien cilvēks tiešām to vēlas un piekopj, pašam sev svarīgu iemeslu vadīts. Bet tas, ka cilvēki atklāti melo, izliekas, maldinot tos, kas viņu viedoklim un redzējumam uzticas, gan ir neglīti. Te, protams, jāmin, ka akli ticēt kādam personāžam arī nevajadzētu… Iedvesmoties no ceļojumu stāstiem, no tā, ka kāds sporto, ēd veselīgi – var un pat vajag. Bet par patiesību pieņemt jebko, ko šis “viedokļu līderis” klāsta, noteikti nav prāta darbs. Jo, kā izrādās, viņš var vienkārši sekot modei un mānīties.
Šis lieliski sasaucas arī ar to, kā patlaban uzvedas vairāki politiķi Latvijā. Sociālie tīkli ir spēcīgs rīks, un to saprot ne vien jaunie, bet arī vecie buki, kuri, vēlēšanām tuvojoties, izbāzuši galvu laukā no meža. Piemēram, kādas partijas līderis ķeras klāt visam, kas var savākt “laikus” un klikšķus, bet kaut kam tiešām valstiski svarīgam, nozīmīgam – nu nē… Viņš runā par to, ka Anglijā notiek koncerti spāņu valodā – tad kāpēc pie mums tā ienīst krievu valodu? Un viņa sekotāji steidz piekrist un spriedelēt – jā, kāpēc gan tā? Valoda taču nav vainīga! Tas nekas, ka tiek salīdzinātas pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Tāpat viņam un citiem partijas pārstāvjiem patīk izmantot mākslīgā intelekta radītus video, kur partijas vadītājs redzams kā varens valdnieks, kas it kā izglābs Latviju no ļaunuma. Būtu smieklīgi, ja nebūtu tik bēdīgi un patiesībā – arī biedējoši.
Kam tiek tērēta enerģija, kādā virzienā tiek bīdīti potenciālie vēlētāji. Būsim modri! Centīsimies atšķirt skaļus saukļus no reālām darbībām. Mākslīgā intelekta radīti video ar “Latvijas pacelšanu” noteikti nenorāda uz pozitīvām pārmaiņām. Krievu valodas lietojuma atbalsts – ne tik. Vasaras karstumā emocijas kļūst arvien sakāpinātākas, bet mums ir jācenšas lietas analizēt ar vēsu prātu. Lai skaists jūlijs!
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