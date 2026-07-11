Ventspils "Amatu mājas" vadītājai Ingunai Heinrihsonei ir jauns un neparasts hobijs – akrila košo krāsu prieks. Pašlaik Inguna ir atklājusi apsveikuma kartīšu izgatavošanu gēla printa tehnikā. Tā ir lieliska brīvā laika nodarbe, kur, sapludinot dažādus krāsu toņus, iegūst grafiskus atspiedumus uz papīra.
Materiāli
- Dažādas akrila krāsas
- Rullīši (krāsām)
- Silikona jeb gēla plāksne
- Gēla formas
- Ierīce izveidotā attēla piespiešanai•A4 papīrs (kartītei)
Darba gaita
1. Uz gēla plāksnes liek nelielas akrila “kūciņas” no dažādām krāsām.
2. Darba gaitā izdomā, kādas krāsas vēl pieliekamas klāt, lai iegūtu vajadzīgos toņus apsveikuma kartītēm.
3. Tad ar rullīti pārlaiž pāri visām krāsām.
4. Var pārrullēt vairākas reizes.
5. Uzliek šablonu un...
6. .. un nedaudz piespiež.
7. Noņem gēla šablonu.
8. Uz plāksnes redzamajam attēlam uzliek kartītes papīru.
9. Piespiež. Apskatās rezultātu, šoreiz gribas spilgtāku toni.
10. Vēlreiz formai uzliek akrilu, tikai košākus toņus.
11. Atkal norullē, lai krāsa pieķeras.
12. Liek virsū jau esošajam attēlam. Atkal nedaudz piespiež.
13. Šoreiz iegūst jau košāku attēlu.
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