Ventspils "Amatu mājas" vadītājai Ingunai Heinrihsonei ir jauns un neparasts hobijs – akrila košo krāsu prieks. Pašlaik Inguna ir atklājusi apsveikuma kartīšu izgatavošanu gēla printa tehnikā. Tā ir lieliska brīvā laika nodarbe, kur, sapludinot dažādus krāsu toņus, iegūst grafiskus atspiedumus uz papīra.

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Materiāli

Materiāli.
Materiāli.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
  • Dažādas akrila krāsas
  • Rullīši (krāsām)
  • Silikona jeb gēla plāksne
  • Gēla formas
  • Ierīce izveidotā attēla piespiešanai•A4 papīrs (kartītei)

Darba gaita

1. att.
1. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

1. Uz gēla plāksnes liek nelielas akrila “kūciņas” no dažādām krāsām.

2. att.
2. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

2. Darba gaitā izdomā, kādas krāsas vēl pieliekamas klāt, lai iegūtu vajadzīgos toņus apsveikuma kartītēm.

3. att.
3. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

3. Tad ar rullīti pārlaiž pāri visām krāsām.

4. att.
4. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

4. Var pārrullēt vairākas reizes.

5. att.
5. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

5. Uzliek šablonu un...

6. att.
6. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

6. .. un nedaudz piespiež.

7. att.
7. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

7. Noņem gēla šablonu.

8. att.
8. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

8. Uz plāksnes redzamajam attēlam uzliek kartītes papīru.

9. att.
9. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

9. Piespiež. Apskatās rezultātu, šoreiz gribas spilgtāku toni.

10. att.
10. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

10. Vēlreiz formai uzliek akrilu, tikai košākus toņus.

11. att.
11. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

11. Atkal norullē, lai krāsa pieķeras.

12. att.
12. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

12. Liek virsū jau esošajam attēlam. Atkal nedaudz piespiež.

13. att.
13. att.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

13. Šoreiz iegūst jau košāku attēlu.

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