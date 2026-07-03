Šis man ir ļoti mīļš džemperis, un to valkāju arī ziemā. Nekož, jo tagad Pāces dzijas ir mīkstas, un mohēras pavediens piešķir mīlīgumu. Ja salst locītavas, uzvelku maučus! Izskatās grezni. Un dzeltenā krāsa izceļ sievieti jebkurā vietā, tikai jāatrod savs tonis!
Materiāli
- 3 šķeteres vienkārtīgas Pāces dzijas
- “Kid Mohair” dzija
- Apaļadāmās adatas nr. 2
Darba gaita
Gan mugurdaļai, gan priekšdaļai uzmesti 115 valdziņi. Brīvas formas džemperim valnītis apakšmalā nav obligāts – var paspēlēties ar labiskajām un kreiliskajām adījuma rindām, ļaujot apakšmalai mazliet sarullēties. Manā gadījumā – 6 rindas labiski, 4 rindas kreiliskas, tad 5 labiskas un viena kreiliska rinda. Tālāk ada labiski vēlamajā garumā līdz paduses līnijai, valdziņus atstāj uz adatām vai diega.
Piedurknēm uzmet 40 valdziņus, ada tādu pašu labiski–kreilisko rindu kombināciju kā mugurdaļai un priekšdaļai. Tālāk ada labiski, katrā ceturtajā rindā pieaudzējot pa valdziņam abos rindas galos.
Kad piedurknēm vēlamais garums uzadīts, visus valdziņus uzņem uz apaļadāmajām adatām un ada reglānu. Sākumā reglāna līnijas veidošanai saada kopā pa 2 valdziņiem katrā otrajā rindā. Reglāna līniju var veidot pēc vēlēšanās gan platumā, gan ar rakstu vai bez tā. Izvēlējos vienkāršāko veidu – reglāna līniju veido 2 labiskie valdziņi.
Tuvāk kakla izgriezumam reglānam valdziņus norauc jau katrā rindā – gan turpejošā, gan atpakaļejošā. Kad sasniegts vēlamais kakla izgriezuma augstums, norauc visus valdziņus reizē. Noraukt ir svarīgi, tad kakla izgriezuma līnija būs stingra un neizstaipīsies! Dubultā rullīša veidošanai ap kakla izgriezumu uzlasa norauktos valdziņus un ada labiski 12 rindas, tad norauc – maliņa pati sarullējas. Otrajam rullītim adījuma kreisajā pusē uzlasa cilpiņas no rullīša pirmās rindas un atkal ada 12 rindas, norauc. Sašuj sānu un piedurkņu vīles, paslēpj dziju galus. Gatavs!
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