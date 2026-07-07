Pastaigas gar jūras krastu engurniecei Baibai Dornei ne tikai ir atpūta, bet arī iedvesmas avots. No liedagā atrastiem sprungulīšiem, gliemežvākiem un citiem dabas materiāliem viņa rada unikālus vēja zvanus. Tā top skaisti un skanīgi dekori, kuros sastopas daba, pacietīgs roku darbs un mīlestība uz piekrasti. 

Jūra izskalo daudz ko

“Man patīk doties garās pastaigās gan tepat Engurē, gan bieži aizbraucu uz Kolku, kur Baltijas jūra satiekas ar Rīgas līci. Tur sprungulīši tiek izskaloti dāsni, netrūkst arī gliemežvāciņu un jūras ūdens nogludinātu stikla gabaliņu. Bet īpašs atradums ir akmentiņi ar dabas izveidotu caurumiņu un, protams, dzintars,” stāsta radošās sētas Jūras stāsti saimniece Baiba Dorne.

“Lielāka izmēra gliemežvākus es pārvedu no ārvalstu ceļojumiem, kur tos salasu piekrastē, kā arī iegādājos internetveikalos. Bez dabas materiāliem vēja zvanu meistarošanai var izmantot daudz citu izejmateriālu: vecas atslēgas, pārtrūkušu kreļļu bumbiņas un pērlītes, nelielus zvaniņus, metāla dekoriņus. Der viss, kas skan un izskatās dekoratīvi. Tāpēc es neizmetu vecas lietas, jo noderēs vēja zvaniem.”

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