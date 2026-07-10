Ideja uzšūt svārkus ar dabas motīviem radās, strādājot dārzā. Katru rītu dodoties ārā un apstaigājot savas puķu, dārzeņu dobes, vēlējos iemūžināt skaistos mirkļus. No rīta salido putni mieloties ar augu sēkliņām, zirneklītis uzaudis tīklu un izstiepis to starp puķēm...
Materiāli
- Balti mulinē diegi izšūšanai
- Izšūšanas riņķis
- Atbilstoša izmēra šūšanas adata
- Drēbnieka krīts
- Lina audums (svārkiem)
Darba gaita
Izšūšanu veic jau uzšūtiem svārkiem. Tā kā svārki ir ļoti plati, izšuj uz gatava izstrādājuma, jo tad labāk redzams, kurā vietā novietot izšujamo pavedienu.
Sīkākiem motīviem izšuj uz piegrieztas un nesašūtas auduma detaļas.
Uz auduma ar drēbnieka krītu uzskicē vēlamās augu un putnu kontūras.
Auduma laukumu iestiprina izšūšanas riņķī un ar mulinē diegiem sāk izšūšanu no svārku apakšmalas uz augšu.
Izšūšanai pamatā ir kātu, ķēžu un šujmašīnas dūriens, kā arī mezgliņi.
Pabeigto izšuvumu viegli nopresē ar gludekli.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem