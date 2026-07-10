Kāpēc atsevišķos televīzijas kanālos ir izteiktāka zilā gaisma? Jautā Juris Valmierā. Konsultē LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas asociētā profesore Tatjana Pladere, asociētais profesors Sergejs Fomins un vecākā eksperte Irina Zakutājeva. 

Zilā gaisma bieži tiek minēta saistībā ar viedierīcēm un to ietekmi uz redzi, taču cilvēks tai ir pakļauts, ne tikai lietojot ierīces ar ekrāniem, bet arī ikdienā, atrodoties ārā un baudot atpūtu pagalmā.

Gan dabā, gan mājās

Cilvēka acs spēj uztvert tikai nelielu elektromagnētiskā spektra daļu – redzamo gaismu, kuras viļņu garums ir no 380 līdz 740 nanometriem (nm). Šā diapazona īsāko viļņu garumu daļu sauc par zilo gaismu. Tāpat kā citu krāsu gaismu, arī zilo gaismu objekti izstaro vai atstaro lielākā vai mazākā mērā. Zilā gaisma sastopama gan dabiskajā gaismas spektrā, gan dažādos sadzīves gaismas avotos un elektroniskajās ierīcēs.

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