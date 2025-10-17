Gan man, gan manam vīram ikdienā daudz laika sanāk pavadīt pie datora, un ne reizi vien dienas beigās tas rezultējas ar dullu galvu un nogurumu. Tā nu esam iesākuši vakaros doties pastaigās, lai izkustinātu kājas un papļāpātu par visu un neko.
Pastaigas ir mierīgas, jo cenšamies doties tur, kur satiksme nav intensīva. Tā nu tu, priecīgi smaidīdams, soļo pa mierīgajām ielām, un pēkšņi – “brrrmmmmm” – milzu ātrumā garām patriecas kāds pusaudzis ar elektrisko mopēdu vai skrejriteni. Ne reizi vien vīrs mani pēdējā brīdī pavelk malā, lai braucējs, kurš acīmredzami kaut kur ļoti steidzas, mani nenotriektu.
Bez brīdinājuma, bez ātruma samazināšanas bērni, jaunieši un arī pieaugušie triecas pa ietvēm. Sociālajos tīklos nesen lasīju, ka šāds elektriskais skrejritenis autobusa pieturā notrieca mazu meiteni, – par laimi, meitenītes traumas nebija smagas.
Cik reižu nav redzēts, ka šo rīku vadītāji lielā ātrumā brauc pāri gājēju pārējām tā, ka auto vadītājs viņus pat nepamana? Šīs pārgalvības var novērot katru dienu!
Trūkst noteikumu, kas regulētu to, kā atļauts braukt, kam atļauts izmantot mopēdus un skrejriteņus. Un tos noteikumus, kas ir, ievēro reti kurš – vien pāris gadījumos braucējiem galvā ir ķivere, kas pasargātu avārijas gadījumā.
Un nesen noteikumu neievērošana un trūkums diemžēl ir rezultējies divu nepilngadīgu meiteņu nāvē – vilciens oktobra sākumā šīs meitenes aizķēra uz dzelzceļa pārbrauktuves. Nepilngadīgas personas nemaz nedrīkstētu izmantot koplietošanas mopēdus, taču tas notiek – ar vecāku, radu, draugu datiem.
Sabiedrisko mediju portālā „lsm.lv“ 3. oktobra rakstā lasīju: viens no būtiskākajiem riskiem ir pakalpojuma pieejamība bērniem, kuriem tas nav paredzēts, – uzņēmums nenodrošina vecuma verifikāciju. Tātad var ievadīt nepareizus datus, kas nenorāda braucēja patieso vecumu. Pakalpojuma sniedzējs saka, ka vecuma pārbaude ir dārga un uz viņiem nemaz neattiecas. Un steigties, braukt ātri un neapdomīgi mudina arī tas, ka jāmaksā par katru minūti, kas tiek pavadīta uz braucamrīka.
Par šo problēmu runā jau sen, taču sapratne, ka kaut kas nav kārtībā un ir jāmaina, nāk vien tad, kad notiek traģēdija. Kāpēc atkal tā?
