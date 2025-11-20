Kādam racionāla izvēle palīdzēs sevi pasargāt, kamēr sirds ilgosies pēc dziedināšanas, kādam aktualizēsies sena situācija, bet kādam jārūpējas par veselību un jāņem pauze, ja ķermenis to prasa.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Atkal aktualizēsies situācijas, kuras likās jau atrisinātas. Šķitīs, ka nekas neattīstās vēlamajā virzienā – viens solis uz priekšu, divi atpakaļ. Nākas atgriezties pie tēmām un cilvēkiem, no kuriem vēlējāties attālināties. Tomēr šis laiks ir domāts, lai pabeigtu neizdarīto un sakārtotu svarīgo. Risiniet sarežģītās situācijas, bet nezaudējiet fokusu uz saviem mērķiem. Ja ļausieties negatīvām domām, iestrēgsiet tur, kur jau reiz bijāt
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Emocijas uzburs jaunas ainavas un pārbaudīs jūsu spēju būt pacietīgam. Lai pieņemtu jaunos dzīves noteikumus, nāksies piedot un atlaist. Ne visi cilvēki būs tādi, kā sākotnēji šķiet, tāpēc uzticieties pirmajai nojautai un savām iekšējām sajūtām. Atlaižot kādas attiecības vai ilūzijas, iespējams, sajutīsiet sāpes, tomēr tieši tas nesīs dziedināšanu. Finansiālajā jomā var rasties negaidīti izdevumi, tāpēc tērējiet prātīgi un rūpīgi izvērtējiet riskus.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Dažas idejas var izrādīties ne tik labvēlīgas, kā sākumā šķiet. Domājiet par sekām un nepazaudējiet saikni ar realitāti. Mēneša otrajā pusē enerģija mainīsies – viss, kas līdz šim bija neskaidrs, pēkšņi kļūs saprotams. Tomēr apjoms var pieaugt, jo ieraudzīsiet, kur esat ignorējuši savas intuīcijas signālus. Pirms rīkojaties, nesteidzieties – veltiet laiku pārdomām un skaidrībai.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Racionāla izvēle palīdzēs sevi pasargāt, taču sirds ilgosies pēc dziedināšanas un piedošanas. Lai virzītos tālāk, jāpieņem mīlestība pret sevi un jāatbrīvojas no cilvēkiem, kuru klātbūtne jūs vairs neceļ. Šis ir laiks, kad pārvērtēt uzskatus par dzīvi, attiecībām un sevi pašu. Jums ir visi pierādījumi, ka varat sasniegt to, ko iecerat, taču vēlme kontrolēt visu var kļūt par šķērsli iekšējam mieram.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Var rasties sajūta, ka nozīmīgas iespējas paiet garām, tomēr tieši tas kļūs par sākumu jaunai dzīves nodaļai. Personiskās un materiālās vērtības saplūdīs, jūs izveidosiet veselīgas robežas, kas pasargās no citu ietekmes. Šis ir piemērots laiks atpūtai, ceļojumu plānošanai un pašrefleksijai. Kad emocijas kļūst smagas, necentieties aizmirsties – sakārtojiet domas. Tikai jūs pats varat atgūt sev līdzsvaru.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Nespēsiet rast mieru, kamēr nebūsiet atgriezusies pie sevis. Novērtējiet to, kas jums ir, un veltiet laiku savas pasaules sakārtošanai. Izvairieties no toksiskām attiecībām, negodīguma un jebkā, kas piesārņo jūsu domas vai ķermeni. Attīrīšanās visos līmeņos nesīs atvieglojumu. Sāpes, kuras neizbēgami nāks līdz ar atvadu brīžiem, vedīs jūs uz dziedināšanu un iekšēju atbrīvošanos.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Var rasties sajūta, ka viss slīd ārpus kontroles. Tomēr tieši tagad jūs spēsiet atrast sevī mieru un izturību. Attiecībās iespējami pārpratumi vai noslēpumi, kas nāks gaismā. Neļaujiet tiem jūs novirzīt no būtiskā. Veltiet laiku sev, nosakiet prioritātes un vērtības. Vientulība var kļūt par avotu dziļām atbildēm, kuras citur neatradīsiet. Apzināta izvēle ļaus jums saglabāt līdzsvaru pat haosa vidū.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
ūs vēlēsieties izmainīt ierasto kārtību un meklēsiet jaunus risinājumus. Lai justos droši, nepieciešama stabilitāte – gan finansiāla, gan emocionāla. Rūpējieties par savu ķermeni un garīgo spēku, jo tas palīdzēs saglabāt skaidrību. Atbrīvojieties no pagātnes apsēstībām – jaunos ceļus iespējams ieraudzīt tikai tad, kad atlaidīsiet vecos. Klausieties savā sirdī, tā jūs vadīs pareizajā virzienā.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šis ir laiks, kad redzēsiet, kas patiesi ir jūsu pusē. Daži cilvēki atbalstīs, citi – izmantos. Jūs vairs nebūsiet gatavs samierināties ar puspatiesībām un vienpusējām attiecībām. Kad noteiksiet robežas, pavērsies jaunas iespējas. Koncentrējieties uz izaugsmi un neatlaidību, pat ja ārējā pasaule šķiet nestabila. Nenododiet savas vērtības citu dēļ – tieši tās ir jūsu spēka avots.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Nākas atgriezties pie kādiem notikumiem, lai pārliecinātos, vai viss izdarīts pareizi. Jūs saglabāsiet mieru un stabilitāti, taču šaubas par nākotni saglabāsies. Esiet pacietīgs un ieklausieties savā iekšējā balsī. Neuzspiediet notikumiem savu ritmu – ja ceļš nav atvērts, nogaidiet. Kad saskaņosiet savu rīcību ar dzīves plūdumu, rezultāti kļūs redzami un noturīgi.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Jūs vēlēsieties pasargāt sevi no emocionālām vētrām, pat ja apkārt būs cilvēki, kuriem jūtat līdzi. Mācieties izvirzīt sevi pirmajā vietā – tā ir jūsu atbildība. Ja iesaistāties konfliktos, pārliecinieties, ka jūsu vērtības paliek neskartas. Nepieļaujiet, ka kāds tās pārkāpj, arī pats saglabājiet cieņu pret citiem. Ieklausieties savā intuīcijā – tā ir drošākais ceļvedis šajā laikā.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Neriskējiet ar sīkumiem vai īslaicīgām iegribām – šobrīd vērtība slēpjas patiesās sajūtās un mīlestībā. Ikdiena atklās dziļi iesakņojušos uzvedības modeļus un ģimenes tēmas, kas gaida dziedināšanu. Rūpējieties par veselību un nebaidieties paņemt pauzi, ja ķermenis to prasa. Darbs, ko esat uzņēmušās, nesīs rezultātus, ja saglabāsiet līdzsvaru un iekšēju mieru.
