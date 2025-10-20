Kā lai šodien nedomā par mūsu drošību, kad Krievija arvien agresīvāk pārbauda Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu gatavību tai pretstāvēt. Krievs saprot tikai spēka valodu, tāpēc jādod pretim un pa purnu, bez liekas diplomātijas saka Ilze Auzere, bijusī baņķiere un finansiste, pēdējos gados kulinārijas raidījumu dalībniece un meistarklašu vad

Nesen viņa atgriezusies no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), kur apciemoja brāli Pēteri Auzeru ar sievu un kārtoja dokumentus saistībā ar uzvārda maiņu pēc šķiršanās no Jāņa Jurkāna. Tikšanās reizēs runājušies arī par politiku – Krievijas karu Ukrainā un ASV prezidenta Donalda Trampa darbību.

Kā atpakaļ Latvijā, dzīve iegriezusies ierastajā virpulī ar viesu uzņemšanu savā Raiņa bulvāra dzīvoklī un pašas gatavotiem ēdieniem, vakaros – uz kādu koncertu vai teātra izrādi, tikšanos ar draugiem. Spriežot pēc ierakstiem feisbuka kontā, Ilze pastāvīgi seko līdzi politiskajiem notikumiem un tos komentē.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē