Tuvojoties gada tumšākajiem mēnešiem, kad laiks top arvien drēgnāks, vasarā uzkrātie spēki ievērojami sarukuši un tos pašus grasās atņemt elpceļu vīrusi, der padomāt, kā uzpildīt enerģiju, lai nogurums, izsīkums un saaukstēšanās negūtu virsroku.

Uzlāde ar pilnvērtīgu uzturu

Ikdienas aktivitātēm mums nepieciešama enerģija. Par degvielu šīs enerģijas ražošanai kalpo ar uzturu uzņemtās barības vielas – ogļhidrāti, tauki un olbaltumvielas, kuras šūnās tiek sašķeltas un pārvērstas enerģijā, lai nodrošinātu visas organisma norises. Enerģijas iegūšanai organisms galvenokārt izmanto ogļhidrātus un taukus. Organisms ogļhidrātu rezerves uzkrāj muskuļos un aknās, turpretī tauki veido ilgtermiņa rezerves. 

Nepieciešamais enerģijas daudzums dienā galvenokārt ir atkarīgs no cilvēka vecuma, dzimuma, ķermeņa masas un auguma, kā arī fiziskās aktivitātes.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē