Komponista Jāņa Lūsēna jaunās Ziemassvētku koncertprogrammas “Brīdi pirms gaismiņas” pirmatskaņojums, kurā piedalījās arī viņa dzīvesbiedre, flautiste Evija Mundeciema, notika 8. decembrī mūzikas salonā “Ola” Ķīpsalā, bet no 18. līdz 28. decembrim mākslinieki iepriecinās klausītājus Baltezera, Ikšķiles un Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā, Liepājā, Cēsīs un Iecavā.

Ceļš līdz Ozolu skolai (Valkas nov.), kuru atjaunojis un tur Skaņu lauku telpu iekārtojis komponists Jānis Lūsēns, no galvaspilsētas ilgst mazliet vairāk nekā divas stundas. Simt sešdesmit kilometru – tā nav pasaules mala, bet nav arī tik tuvu Rīgai, jo vien piecu kilometru attālumā atrodas Igaunijas robeža. 

Labu laiku pirms norunātās tikšanās man piezvana Jāņa dzīvesbiedre Evija ar brīdinājumu neklausīt navigācijai, bet no Vidzemes šosejas nogriezties tikai krustojumā uz Aumeistariem.

