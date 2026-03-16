Jaka ir adīta labiskajā adījumā. Abu dziju veiksmīgā kombinācija piešķir jakai gan siltumu, gan vieglumu.
Materiāli
- “Pāces” batikotā vilnas dzija
- Kidmohēra
- Adāmadatas nr. 4
Darba gaita
Jaka adīta gludajā labiskajā adījumā. Piedurknēm ir adītas pagarinātas manšetes, kas piešķir jakai interesantu akcentu.
Ērtākai valkāšanai uzadītas divas kabatas. Josta tapusi dubultajā adījumā.
Jakas aizdares malas adītas ar noceltajiem valdziņiem – labajā pusē ada labiski, kreiliski, labiski un kreiliski. Kreisajā pusē kreiliskos valdziņus noceļ neizadot. Tā aizdares malas ir stingrākas un labāk kalpo.
Lai jaka iegūtu vajadzīgo siluetu, krūšu daļā ir adītas nepabeigtās rindas, bet gurnu daļā pieaudzēti valdziņi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem