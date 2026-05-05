Kartons un ziedu attēlu salvetes bērniem ir lielisks materiāls radošām nodarbēm.

Materiāli

Papīra dvieļu kartona vidus•Salvetes ar rožu attēlu•Līmes zīmulis un karstā līme•Šauras lentītes un citi dekori•Caurumduris

Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

Darba gaita

Sagatavo salveti.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

1. Salvetei ar ziedu rakstu atstāj tikai apdrukāto slāni, pārējos divus atdala.

Kartonam aplīmē salveti.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

2. Kartonam (apm. 10 cm garumā) ar līmes zīmuli aplīmē visapkārt salveti. Abos galos salveti ieloka uz iekšpusi un arī pielīmē. 

Salīmē malas.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

3. Aplīmēto kartonu saspiež nedaudz plakanu un apakšmalā pārloka vienu malu otrai pāri. Salīmē ar karsto līmi. 

Izveido caurumiņus.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

4. Augšpusē ar caurumduri veido nelielus caurumus, kur ievērt aukliņas, kas būs rokturi. 

Uzlīmē ziediņus.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

5. Pēc tam uzlīmē dažus nelielus ziediņus un līmējamo vietu nosedz ar mazu sasietu lentīti.

Ziediņi.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

6. Tā īsā laika sprīdī var izveidot vairākas šādas kartona dāvaniņas. 

