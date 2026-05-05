Kartons un ziedu attēlu salvetes bērniem ir lielisks materiāls radošām nodarbēm.
Materiāli
Papīra dvieļu kartona vidus•Salvetes ar rožu attēlu•Līmes zīmulis un karstā līme•Šauras lentītes un citi dekori•Caurumduris
Darba gaita
1. Salvetei ar ziedu rakstu atstāj tikai apdrukāto slāni, pārējos divus atdala.
2. Kartonam (apm. 10 cm garumā) ar līmes zīmuli aplīmē visapkārt salveti. Abos galos salveti ieloka uz iekšpusi un arī pielīmē.
3. Aplīmēto kartonu saspiež nedaudz plakanu un apakšmalā pārloka vienu malu otrai pāri. Salīmē ar karsto līmi.
4. Augšpusē ar caurumduri veido nelielus caurumus, kur ievērt aukliņas, kas būs rokturi.
5. Pēc tam uzlīmē dažus nelielus ziediņus un līmējamo vietu nosedz ar mazu sasietu lentīti.
6. Tā īsā laika sprīdī var izveidot vairākas šādas kartona dāvaniņas.
