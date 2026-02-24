Šos aptamborētos cimdus es saucu par uzcimdiņiem, jo tos var vilkt uz parastajiem cimdiem, lai siltāk. Taču var vilkt arī tāpat bez cimdiem, ja rokas telpās salst, bet vajag brīvus pirkstus, piemēram, strādājot pie datora.
Materiāli
- Akrila dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Iesāk tamborēt kvadrātu (sk. zīm.) un atkarībā no dzijas rupjuma un rokas izmēra tamborē uz priekšu 9–10 rindas.
Tad kvadrātu pārloka uz pusēm un no kreisās puses satamborē kopā malu ar īsajiem stabiņiem, atstājot vietu īkšķim.
No augšpuses tamborē 8–10 īsos stabiņus. Atstāj īkšķa vietu vaļā un tad turpina satamborēt pārējo malu.
Izvērš uz otru pusi. Uzcimdiņš gatavs.
