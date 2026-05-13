"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Īens Billings, "Dino varoņi. Tiranozaura draugi". No angļu valodas tulkojusi Līva Kukle-Kalniņa. Ilustrējis Denjels Dankans. "Latvijas Mediji".
Asprātīgs un aizraujošs piedzīvojumu stāsts par draudzību un lieliem sapņiem pasaulē, kur dinozauri un bruņinieki dzīvo plecu pie pleca. Modris Zirgābols ir pavisam parasts staļļa zēns Dinotropolē. Ikdienā viņa darbs nav īpaši iekārojams – viņš tīra dinopļekas. Taču viss mainās, kad tuvojas karaliskais turnīrs un pilsētā ierodas milzīgs, nevaldāms tiranozaurs.
Klaudija Beinerte, Nadja Beinerte, "Merilina Monro. Zvaigzne pie Holivudas debesīm". No vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. Vāka mākslinieks Indulis Martinsons. "Latvijas Mediji".
Mazajai Normai Džīnai lielākā aizraušanās ir kinoteātris, jo tā ir vieta, kur iespējams aizmirst skarbo ikdienu: vientulību, nabadzību, slimo māti un pastāvīgās bailes tikt nosūtītai uz bērnunamu. Viņa ar apbrīnu raugās uz tā laika spožākajām kinozvaigznēm, kuras, šķiet, nākušas no citas, daudz labākas pasaules – pašpārliecinātas, visu mīlētas un neiedomājami skaistas. Norma sapņo kļūt par aktrisi, jo zina: tikai tad viņa spēs rast laimi. Normai nākas pārvarēt laikmeta aizspriedumus, savas bailes un sāpīgus likteņa pavērsienus. No nedrošas meitenes viņa pamazām pārtop par sievieti, kuru pazīst visa pasaule, – par leģendāro Merilinu Monro.
Inga Gaile, "Ievērojamu cilvēku dzīve". Māksliniece Katrīna Vasiļevska. Noformējumā izmantots Helēnas Heinrihsones gleznas "Es mīlu tevi" fragments. "Dienas Grāmata".
"Mātes ķermenis, sievietes ievainojamība, ticība un ziņu virsraksti veido blīvu, slāņainu tekstu, kur ikdienišķais netiek nošķirts no lielā. Bērns piedzimst pasaulē, kurā izdzīvošana ir svarīgāka par patiesību. Ar to šajā grāmatā ir jāsadzīvo. Ingas Gailes valoda lasītāju netin pūkainā sedziņā. Tautasdziesmas "pati māte dubļus brida, mani nesa rociņās" ideāls te maksā dārgi. Gaile ar rakstītā vārda smilšpapīru citu pēc cita noskrāpē saldos melus un paštaisītās ilūzijas, kurās dzīvojam," par grāmatu raksta rakstniece un muzejniece Lolita Tomsone. Dzejniece, prozaiķe un dramaturģe Inga Gaile (1976) trīsdesmit rakstniecības gados laidusi klajā deviņus dzejas krājumus (no tiem divus bērniem), sešas lugas, piecus romānus un nu jau arī otro stāstu krājumu. Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
"Viena mūža grāmata. Jānis Peters. Dzejnieks, diplomāts, cilvēks". Sastādītāja Inita Saulīte-Zandere. Zinātniskais konsultants – vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Konsultants personu rādītājam Viesturs Zanders. Konsultante dzejas izlasei Gundega Rāzena. Korektors Alnis Auziņš. Vāka un dizaina autore Rute Marta Jansone. "Aminori".
Grāmata, kas ar Jāņa Petera (1939–2025) dzīves stāstu izstāsta ko vairāk – Latvijas valsts un Latvijas cilvēku sarežģītās likteņgaitas kopš 1939. gada. "Par savu "Viena mūža grāmatu" Peters bija domājis gana ilgi, un darbs pie tās sākās 2023. gadā ar dzejnieka līdzdalību un pēc viņa norādēm, bet turpinājās ar viņa dzīvesbiedres Baibas Peteres palīdzību," atklāj grāmatas sastādītāja Inita Saulīte-Zandere. Grāmatas galvenajā daļā apkopotas atmiņas par dažādos laikos piedzīvoto, sākot no bērnības Priekulē un jaunības Liepājā, Jāņa Petera raksti, runas, esejas, laikabiedru atmiņas un vērtējumi Petera kunga devumam dažādās jomās, atsauksmes no ļaužu vēstulēm, preses izdevumiem, grāmatām dažādos laika posmos, Peteram svarīgās fotogrāfijas ar draugiem un kolēģiem, Petera mākslas kolekcija un apbalvojumi (fotografēja Jānis Deinats) utt.
Otrajā daļā – Jāņa Petera pašrocīgi atlasītā senāko un pēdējos gados sarakstīto dzejoļu izlase.
