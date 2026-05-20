"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Džo Tods-Stentons, "Pelēns, vārdā Džulians". No angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. Ilustrācijas: Džo Tods-Stentons. "Latvijas Mediji".
Silts un asprātīgs stāsts par drosmi, uzticēšanos un to, ka reizēm lielākie draudi var pārvērsties par negaidītu draudzību. Mazais pelēns Džulians ir pieradis dzīvot viens – uzmanīgs, veikls un vienmēr gatavs izvairīties no briesmām. Virszemē viņu grib apēst, pazemē visi traucē, tāpēc visdrošāk ir būt pašam par sevi. Taču kādu nakti viss mainās. Džuliana mājā iesprūst lapsa...
Iliana Ksandere, "Ar mīlestību mamma". No angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere. Elitas Podnieces vāka mākslinieciskais noformējums. "Latvijas Mediji".
Makenzija nekad nav bijusi kas vairāk par "pasaulslavenās rakstnieces meitu", un tagad, kad māte ir pēkšņi mirusi, šī ēna šķiet smagāka nekā jebkad. Kamēr fani sēro par iemīļotās trilleru autores pāragro nāvi, izmeklētāji uzdod jautājumu: vai tā tiešām bija nejaušība? Bēru dienā Makenzija saņem noslēpumainu aploksni, kurā atrodas izplēstas lapas no mātes dienasgrāmatas, kas sākas ar vārdiem: "Vai vēlies uzzināt noslēpumu? Ar mīlestību. Mamma" Drīz vien pienāk otra vēstule. Un trešā… Katra nākamā atklāj arvien jaunus melus, kas bruģējuši mātes ceļu uz slavu. Un katrs nākamais noslēpums kļūst arvien bīstamāks. Autore jau kopš pusaudzes gadiem ir publicējusi vairāk nekā divdesmit romānu dažādos žanros, izmantojot dažādus pseidonīmus. Īstais vārds nav zināms.
Gudbergs Bergsons, "Gulbis". No islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš. Redaktore Inga Bērziņa, korektors Alnis Auziņš. Dizaina autors Zigmunds Lapsa. "Aminori".
Romāns vēsta par deviņgadīgu meiteni, kura pastrādājusi kādu pārkāpumu un tiek nosūtīta "labošanas darbos" uz Islandes laukiem, kas tajos laikos bijis izplatīts soda veids. Pati sevi romānā viņa vairākkārt dēvē par "problemātisku bērnu", taču, pakļaujoties lauku dzīves ierobežojumiem un pārbaudījumiem, spēj iemantot sava veida brīvību. Šis psiholoģiski saviļņojošais un smalkais darbs vēstī par bērna pieaugšanu, sevis apzināšanos un paša spēkiem apgūto sarežģīto cilvēku savstarpējo attiecību izpratni. Romāns "Gulbis" sarakstīts 1991. gadā, tulkots un izdots vairākās valodās, pēc tā motīviem 2017. gadā uzņemta islandiešu filma. Gudbergs Bergsons (1932–2023) ir nozīmīgs islandiešu rakstnieks un tulkotājs. Viņa romāni 20. gadsimta 60. gados aizsāka jauna literārā stila meklējumus islandiešu literatūrā.
Džambatista Bazile, "Pentamerons". No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. Jāņa Rozes apgāds.
Džambatistas Baziles – šī Eiropas literatūras klasiķa, baroka laika neapoliešu dzejnieka, rakstnieka un stāstnieka – latviski līdz šim netulkotais darbs ir lasāmviela pieaugušajiem, kas dod iespēju iepazīt daudzas zināmas pasakas to agrīnā formā, kad tās vēl nebija pielāgotas romantizētas senatnes, pedagoģiskās un bērnu literatūras vajadzībām. Tulkotāja Dace Meiere savā pēcvārdā raksta: "Neesam raduši senās pasakās jau pirmajās lappusēs sastapt Hērakleitu, Zaratustru un nimfu Ēgeriju vai redzēt pieminam diafragmu; šī nav mums pazīstamā un ierastā latviešu (un mūsu kaimiņu) tautas pasaku pasaule, ko tumšos vakaros radījuši vienkāršu ļaužu stāstījumi."
Vasiļs Stuss, "Jautrie kapi". No ukraiņu valodas atdzejojis Māris Salējs. Redaktore Māra Poļakova. Konsultants Arvis Viguls. Pēcvārda autors Olehs Solovejs. Korektores Sandra Godiņa, Ildze Jurkāne. Vāka un dizaina autors Klāvs Priedītis. "Aminori".
Vasiļs Stuss (1938–1985) ir leģendārs dzejnieks, pretpadomju disidents, Ukrainas varonis, kas gāja bojā 1985. gadā ieslodzījumā par darbību Ukrainas Helsinku grupā un tekstiem, kas publicēti Rietumos. Aizliegts, vajāts un nesalauzts Stuss ir atstājis nenovērtējamu ietekmi uz ukraiņu nacionālās pašapziņas atmodu un literatūras atdzimšanu. Viņa politiskās akcijas, raksti un esejas līdz ar spožu, novatorisku dzejoļu publikācijām tika pamanītas ārzemēs, Stuss bija reāls kandidāts uz Nobela prēmiju literatūrā, taču padomju varas nežēlīgā izrēķināšanās to nepieļāva.
