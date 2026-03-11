"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Als Pačīno, "Sonny Boy". No angļu valodas tulkojuši Renāte Kārkliņa un Armīns Voitkāns. "Latvijas Mediji".
Ala Pačīno memuāri nav pašslavinoša zvaigznes autobiogrāfija, bet cilvēcīgs, emocionāli piesātināts, dziļi personisks stāsts par ceļu no pieticīgas bērnības līdz Holivudas spožajām gaismām. Aktieris runā par triumfa mirkļiem un savām lielajām lomām, par radošuma un komercijas sarežģīto mijiedarbību, kā arī, atmetot slavas masku, atklāj to, kas parasti paliek aizkadrā – nedrošība, bailes, ambīcijas un kļūdas, vientulība, sarežģītas attiecības, atkarības, sāpīgi zaudējumi un cena, ko nācies maksāt par slavu. Aktieris un režisors Als Pačīno ir unikāla personība Amerikas teātra un kino pasaulē, kurš deviņas reizes nominēts Amerikas Kinoakadēmijas balvai, bet 1992. gadā ieguvis "Oskaru" kā labākais aktieris par lomu filmā "Sievietes smarža".
Anda Līce, "Nākamā pietura". Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas Grāmata".
Klajā nākusi dzejnieces un publicistes Andas Līces jaunākā grāmata, eseju krājums "Nākamā pietura". Rāms un izsvērts mūža pieredzes radīts skatījums uz mūsdienu pasauli, kas viedumā savā ziņā sabalsojas ar līdzīgām citu klasiķu grāmatām, piemēram, Henrika Ibsena "Pa aizaugušām tekām" un Hermaņa Heses "Kūrviesi". "Es negrasījos rakstīt šīs piezīmes, 2024. gada ziemā man bija pavisam citi plāni. Gribēju pāršķirt nākamo lappusi – pavasari ar ziedošām tulpēm –, bet pilnīgi negaidīti atrados neplānotā pieturā. Vajadzēja pārkārtot dzīvošanas ritmu, un tas nebija vienkārši. No rītiem, stāvot pie plīts un vārot mūžīgo auzu putru, domāju – galvenais ir necelt paniku, barot domāšanu un dvēseli ar labu literatūru, mūziku un filmām un pēc iespējas biežāk sev atkārtot: "Re, viss notiek, kas to būtu domājis, uz labu vien. Es ik pa laikam uzgrūžos kādam stūrim, rupjībai, iegriežu pirkstā, ieduru skabargu vai ērkšķi. Un tad sāp. Tā ir zīme – dzīvoju. Esmu dzīva!" saka Anda Līce. Grāmatas izdošanu atbalstījusi Madonas novada pašvaldība.
"Strenči, Rīgas 17". Sastādītāja Anna Volkova, fotogrāfs Vladimirs Svetlovs. "Orbīta".
Fotogrāmata veltīta nozīmīgai ēkai Strenčos, kur vairāk nekā 80 gadus pēc kārtas darbojusies slavena fotodarbnīca. Tās dibinātājs un īpašnieks Dāvis Spunde (1878–1960), kas 1910. gadu vidū uzcēla šo ēku, aktīvi fotografēja arī izbraukumos, daļu studijas darba deleģējot Kraukļu ģimenei – brāļiem Konrādam un Jānim (Jānis Krauklis vēlāk kļuva pazīstams kā dzejnieks Jānis Ziemeļnieks), kā arī viņu māsai Paulīnei. Vēlākajos gados darbam pievienojās arī Konrāda sieva Elza. Studijas interjera vēsturiskais izskats nav saglabājies, tomēr atsevišķi elementi un aculiecinieku atmiņas ļauj minēt par svarīgā notikuma – fotografēšanās – gaitu. Savulaik izdotās grāmatas "Stikla Strenči" (2019) autori tagad pievērsušies pašai Strenču fotodarbnīcai kā nozīmīgai kultūras mantojuma vietai. Izdevumā iekļautas pašreizējā darbnīcas interjera fotogrāfijas, attēli ar saglabātajām studijas mēbelēm, kā arī fotogrāfijas no vēsturiskiem 20.–40. gadu stikla negatīviem gan no Latvijas Fotogrāfijas muzeja kolekcijas, gan no citiem materiāliem. Izdevuma sagatavošanu atbalstījusi Vidzemes plānošanas reģiona programma "Vidzemes kultūras programma 2025".
Klāra Leslija Hola, "Sašķeltā zeme". Tulkotāja: Zane Rozenberga. "Zvaigzne ABC".
Betai bija septiņpadsmit, kad viņa pirmo reizi satika Gabrielu. Tajā skurbinoši kaislīgajā vasarā viņš lika viņai domāt un just, un redzēt citādi. Viņa bija pārliecināta, ka aizsākas viņas lielais mīlasstāsts. Kad Gabriels devās prom, lai kļūtu par cilvēku, kādu vēlējās redzēt viņa māte, Betas sirds sašķīda sīkās lauskās. Frenks bija tas, kurš salasīja šīs lauskas, un abi kopā viņi izveidoja dzīvi, kas ļoti atšķīrās no tās, kuru viņa sev bija iztēlojusies kopā ar Gabrielu. Lūkojoties uz vīru un dēlu, Beta atcerējās to pārliecinošo sajūtu, ka pēc visa notikušā šī ir tā dzīve, ko viņai pienākas dzīvot. Bet, kad atgriežas Gabriels, visa Betas pārliecība par to, kas viņa ir un ko viņa vēlas, sairst...
