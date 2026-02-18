"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Marija Ērnestama, "Čūska un trepes". No zviedru valodas tulkojusi Vizma Grīnberga. Elitas Podnieces vāka dizains. "Latvijas Mediji".
Katru vasaru draugu pulciņš pavadīja neaizmirstamu laiku Vallerosā, līdz kādu gadu viss mainījās. Vietējā draudzē darbu uzsāka jauns un harizmātisks mācītājs, jauniešu vidū parādījās noslēpumi un, brīvlaikam noslēdzoties ar traģēdiju, šķietami nešķiramā draudzība saira putekļos. Četrdesmit gadus vēlāk, no jauna satiekoties, atmosfēra veco draugu vidū joprojām nav uzlabojusies, tāpēc Ingrida nolemj palikt Vallerosā un noskaidrot, kas īsti notika tajā nelaimīgajā vasarā – vai notikušais patiešām bija nelaimes gadījums? Kurš kuram meloja?
Metjū Kostello, Nīls Ričardss, "Slepkavība uz Temzas. Čeringemas mistērijas". No angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska. Vāka mākslinieks – Jānis Sproģis. "Latvijas Mediji".
Rāmi plūstošās Temzas krastos tiek atrasts sievietes līķis. Policija uzskata, ka notikušais ir briesmīgs nelaimes gadījums, taču Sāra Edvardsa reiz pazina Samiju un ir pārliecināta, ka tur noteikti jābūt kaut kam vairāk. Viņa apņemas noskaidrot patiesību un tās meklējumos nejauši uzduras nedaudz īgnam amerikānim, kurš dzīvo uz kuģīša netālu no nozieguma vietas. Džeks Brenans, bijušais Ņujorkas izmeklētājs, Čeringemā ieradies, lai baudītu ilgi gaidīto pensiju, makšķerējot un dzerot martini, taču kārdinājums atrisināt noslēpumu izrādās spēcīgāks par apņemšanos. Galu galā reiz detektīvs – vienmēr detektīvs. Džeks un Sāra apvienos spēkus, lai meklētu patiesību.
Lāsma Olte, "– jums gaisma netraucē?". Dizains: Klāvs Priedītis. Redaktors: Raimonds Ķirķis. "Neputns".
Grāmatas redaktors Raimonds Ķirķis raksta: "Ar Lāsmas Oltes debijas dzejas krājumu "– jums gaisma netraucē?" latviešu literatūrā ienāk dzejniece, kura reflektē par dzīvē nobriedušas personības attiecībām ar gadu gaitā iekrātām pieredzēm. Viņas iegūtā grafiķes izglītība Latvijas Mākslas akadēmijā ir jūtami ietekmējusi arī plašo un bagātīgo sensoro pasaules uztveri, kas radījusi precīzu un niansēm bagātu tēlu sistēmu viņas poētiskajā rokrakstā." Lāsma Olte (1978) ir māksliniece un dzejniece, 2005. gadā ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā Grafikas katedrā. Rakstniecību apguvusi Literārās akadēmijas Prozas, Dzejas un Dramaturģijas meistarklasēs. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Kārlis Vērdiņš, "Nekas". Mākslinieks: Andris Kaļiņins. Redaktors: Raimonds Ķirķis. "Neputns".
"Nekas" ir Vērdiņa septītais dzejas krājums pieaugušajiem. Grāmatas redaktors Raimonds Ķirķis autoru dēvē par mūsdienu latviešu dzejas ķēniņu. "Viņa septītais dzejas krājums pieaugušajiem ir magnum opus cilvēka pieredzētā laika zūdīgumam četrās daļās. Tajā ir tverta pasaules aina, kurā dažādie liriskie varoņi, kuros Vērdiņš sev raksturīgi iejūtas kā hameleons, saskārušies ar itin sadzīviskiem apstākļiem, pieredz apjautu, ka viņu dzīvi vada lielāku spēku, likumsakarību un apstākļu kopums un vara. "Nekas, nekas šeit nepaliks no manis," viņš atskārš, bet dodas tālāk."" Kārlis Vērdiņš (1979) – dzejnieks, literatūrzinātnieks, atdzejotājs, redaktors –, ir trīs reizes saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu. Viņa dzeja tulkota vairākās pasaules valodās. Grāmata izdota ar VKKF atbalstu.
Maiks Johansens, "Mācītā doktora Leonardo un viņa nākamās mīļākās, daiļās Alčestes, ceļojums uz Slobodu Šveici". No ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. Esejas autore Jarina Cimbala. Redaktore Ieva Lešinska. Korektors Arturs Hansons. Ilustratore Haļa Verhelesa. Dizainers Aleksejs Muraško. "Aminori".
Ievērojamā ukraiņu modernista Maika Johansena (1895–1937) darbu var lasīt kā aizraujošu piedzīvojumu romānu ar mistikas elementiem, var lasīt kā romantisku mīlas stāstu, var – kā erudītu literāro žanru apspēli. Nenogurdināmā avangardista Maika Johansena eksperimentālais romāns ir kā spēle un tīra bauda. Autors līksmi dekonstruējis rakstniecības pamatprincipus; negaidīti dzejas iestarpinājumi un ainavu apraksti dāvā neizsakāma skaistuma apjausmu.
