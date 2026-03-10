1876. gada 10. martā. Pirms 150 gadiem telefona izgudrotājs Aleksandrs Greiems Bells Bostonā, ASV pirmo reizi publiski demonstrēja, ko nozīmē telefonsaruna.
Izmantojot pagaidām vēl pavisam primitīvu aparātu, viņš sazinājās ar savu palīgu Tomasu Vatsonu, kurš atradās citā Bostonas varietē teātra "Palace Theatre" telpā. Telefonlīnija bija tikai 12 metru gara, bet arī tas skaitījās labi, jo Bellam pirms tam nācās krietni nopūlēties, lai atrastu tehniskos risinājumus, kas ļautu otrā galā pie uztverošās klausules daudzmaz saprast viņa teikto. Kā vēsta leģenda, pasaulē pirmā saprotami pa vadiem pārraidītā frāze bijuši Bella vārdi: "Vatsona kungs, nāciet šurp! Jūs man esat vajadzīgs." Proti, agrīnā telefona viens no elementiem bija metāla bundžiņa ar skābi, kas bija svarīga balss svārstību pārvēršanā elektriskajos impulsos un tālākā pārraidē. Krāmējoties ar aparātu, izgudrotājs bija nedaudz skābes uzlējis uz apģērba un aicināja asistentu palīgā, lai savestu sevi kārtībā.
Bells tobrīd nebūt nebija vienīgais, kurš lauzīja galvu par telefona izgudrošanas jautājumiem. Paralēli pie tā pasaulē strādāja vēl vairāki izgudrotāji, turklāt vairāki ASV. Itālieša Antonio Meuči, vācieša Filipa Reisa, amerikāņa Elišas Greja radītie aparāti tehniski bija pat pārāki un praktiskai izmantošanai gatavāki nekā Bella piedāvājums. Taču viņa jurists patentu pieteikumu iesniedza 1876. gada 14. februārī un 7. martā saņēma apstiprinājumu, tā apsteidzot konkurentus. Kamēr konkurenti strādāja pie rasējumiem patentam, skolotājs un Bostonas Universitātes pasniedzējs vispirms parūpējās par juridisko pusi. Uzskata, ka tādā formā, kādā Bells iesniedza savu pieteikumu, telefons nebūtu funkcionāls. Tehniskos uzlabojumus, tāpat kā publisko demonstrējumu, viņš veica vēlāk.
Jāpiebilst, ka jau tolaik izplatījās baumas, ka Bells piekukuļojis ASV Patentu valdes amatpersonas lietas kārtot viņam par labu. Tomēr pierādījumu tam nav.
Turpmākajos gados Bellam savas tiesības uz patentu nācās aizstāvēt ap 600 tiesas prāvās. Tas netraucēja viņam strādāt pie izgudrojuma uzlabošanas, kur viena no galvenajām problēmām bija panākt kvalitatīvu signāla pārraidi lielākā attālumā. Bet 1876. gada oktobrī Bells jau spēja izrādīt trīs kilometru attāluma sarunu starp Bostonu un Kembridžportu. 1877. gadā viņš nodibināja "Bell Telephone Company", kas pirmajos gados sīvi cīnījās ar telegrāfa kompānijām.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Līdums", 1926. gada 10. martā
Pie zvejniecības noteikumu izvešanas dzīvē policijai nākas atdurties uz zvejnieku pretošanos: ierēdņu apvainošanu, zivju slēpšanu utt. Ļoti bieži sazvejotās un noslēptās zivis aiziet bojā, jo paši slēpēji tās nevar atrast un zivis murdos nobeidzas. Pagājušā vasarā Daugavas krastā atrada pieskalotu lielu murdu ar 15 lieliem, beigtiem, jau satrūdējušiem zandartiem No Daugavas dzelmes ir izzvejoti murdi ar aizliegtā laikā noķertām zivīm, kuras pa daļai jau nobeigušās pašas savos ikros. Zvejniecības noteikumus ļoti plaši pārkāpj Rīgas apkārtnes zvejnieki, pie kuriem 1925. gadā ostas policija konfiscējusi saudzēšanas laikā sazvejotas dažādas dzīvas un nedzīvas zivis par ls 400. Zvejniekus nebaida niecīgie naudas sodi, kurus piespriež tiesa.
