Maija Krekle, "Cauri tumsas lokiem". Māksliniece Natālija Kugajevska. "Latvijas Mediji".
Bērnišķīga māžošanās ar aprakstītām sienām izvēršas negaidīti traģiski, kad piepilsētas mežiņā, ko iemīļojuši skrējēji, suņu staidzinātāji un romantiski pārīši, tiek atrasta nogalināta ģimnāzijas audzēkne. Izmeklētājai Sigitai izdodas ātri noskaidrot slepkavu, tomēr bezjēdzīgais ļaunums ir kārtējais trieciens viņas sākotnējai apņēmībai turpināt karjeru tēva agrākajā policijas iecirknī... Maija Krekle rakstniecībā ienāca 2003. gadā ar eseju krājumu "Manas dzīvības saknes tevī". Kopš tā laika tapuši vēl vairāki emocionāli, aizraujoši un faktiem bagāti kultūrvēsturiski darbi – gan esejas, gan romāni, savukārt Maijas dramatisma pilnos sadzīves un romantiskos romānus novērtē sērijas "Vakara romāns" lasītāji.
Frīda Makfadena, "Mīļotais". No angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. Vāku adaptējis Indulis Martinsons. "Latvijas Mediji".
Sidnijai tāpat kā daudzām citām sievietēm ir bijuši neveiksmīgi randiņi. Viņa ir satikusi vīriešus, kuri melo savā profilā, kuri nespēj samaksāt paši par savām vakariņām, un gadās arī tādi, kuri ir apsēsti ar savu māti. Taču beidzot Sidnijai ir paveicies. Viņas jaunais mīļotais ir absolūti perfekts. Viņš ir harismātisks, izskatīgs, un, kas nav mazsvarīgi, viņš strādā prestižā slimnīcā. Taču tad brutāli tiek nogalināta kārtējā jaunā sieviete. Policisti ir noskaidrojuši, ka visi upuri pirms tam gājuši uz randiņu ar kādu noslēpumainu vīrieti… Sidnijai vajadzētu justies droši. Galu galā viņas mīļotais var viņu pasargāt. Tomēr Sidnija nevar atbrīvoties no aizdomām, ka šis ideālais vīrietis varbūt nemaz nav tik ideāls.
"#1 Amazon", "The New York Times", "USA Today" un "Publishers Weekly" dižpārdokļu autore Frīda Makfadena ir praktizējoša ārste, kas specializējusies smadzeņu traumu ārstēšanā. Viņas romāni ir tulkoti vairāk nekā 40 valodās.
Elīna Apsīte, "Dzīvais cimds". Biedrība "Cimdu ceļš".
"Kā maza meitene biju līdzdalīga Jettes cimdu izrādēs, kā mēs tās saucām. Pie Jettiņas brauca ekskursanti autobusiem un viņa tad rādīja savus cimdus. Tā parasti bija vasara un izrādes notika zem "Lejnieku" māju liepiņām. Ikreiz caur vieglām sarunām, smiekliem un dziesmām ievijās tā dziļā nopietnība, kas mani kā bērnu ļoti aizrāva," stāsta autore. Grāmatu veido trīs līmeņu struktūra – fotogrāfijas, atmiņu stāsti un tehniskie zīmējumi, kas ļauj iepazīt cimdu estētiku un simboliku kā vēsturiskajā, tā personiskajā kontekstā. Tajā iekļauti Jettes Užānes cimdi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Cēsu muzeja un Ā. Alunāna muzeja krājumiem. Jette Užāne (1924–2007), tautā dēvēta par Cimdu Jettiņu, ir tautas daiļamata meistare, domātāja un stāstniece, kas ieguvusi lielu atpazīstamību ar saviem cimdu cikliem.
Karlo Levi, "Kristus apstājās pie Eboli". No itāļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds. Redaktore Tamāra Liseka. Korektors Alnis Auziņš. Grāmatas vāka un dizaina autore Rute Marta Jansone. "Aminori".
Šis ir viens no itāļu literatūras spilgtākajiem darbiem par Itālijas dienvidu kultūru un sociālo realitāti, kas sakņojas autora personīgajā pieredzē – fašistu režīma laikā viņš tika izsūtīts uz nomaļu Lukānijas ciematu. Levi ar izcila vērotāja talantu izjusti apraksta turienes dabu, kungu un kalpu savstarpējās attiecības, vietējo zemnieku galējo nabadzību, viņu māņticību, sūro ikdienu un to, kā valsts un baznīca šos cilvēkus gadsimtiem ilgi atstājušas novārtā. Grāmatas nosaukums pauž ideju, ka pat kristīgā ticība un civilizācija līdz šai zemei nav nonākusi. Lasītājam būs iespēja tieši un nepastarpināti pašam sastapties ar Galjāno sieviešu aizplīvurotajiem tumšo acu skatieniem, piedalīties valdošo šķiru un kungu ķīviņos, vērot garīdznieku raksturus, kopā ar vienkāršajiem ļaudīm izjust dienvidu saules versmi.
Karlo Levi (1902–1975) bija ārsts, rakstnieks, gleznotājs un aktīvs antifašists. Pēc izsūtījuma viņš kļuva par vienu no svarīgākajiem Itālijas intelektuāļiem.
