Ekonomisko lietu tiesa rakstveidā izskatīja krimināllietu, kurā apsūdzēts bijušais Rīgas Centrāltirgus darbinieks Aivo Bruģis par kukuļa pieņemšanu pēc tā pieprasīšanas. 

Tiesa lēma apstiprināt prokurora un apsūdzētā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un sodīt Bruģi ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem.

Pagājušā gada rudenī TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālisti interesējušies Valsts policijā par to, kas noticis ar 2018. gada sākumā uzsākto kriminālprocesu, kurā aizdomās turētā statuss bija Rīgas Centrāltirgus Tirdzniecības organizēšanas nodaļas bijušajam vadītājam Aivo Bruģim. Izrādījās, ka jau 2023. gada 18. janvārī šī krimināllieta tikusi izbeigta kriminālatbildības noilguma dēļ. Pēc raidījumā paustās informācijas pārbaudes Rīgas tiesas apgabala prokuratūra atcēla lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un nodeva kriminālprocesu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) izmeklēšanas turpināšanai.

 

