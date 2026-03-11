Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Franču "Art Deco" stila smalkumi
Mūsu globālajā un standartizētajā pasaulē aizvien nozīmīga vieta ir roku darba kvalitātei, amatnieku un dizaineru radošajai sinerģijai. Šo patiesību apliecinās krāšņā izstāde ""Art Deco" – līdz mūsdienām. Dizains un amatniecība Francijā", kas no rītdienas, 12. marta, līdz 17. maijam apskatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM).
Līdzās gobelēniem un mēbelēm no Francijas "Mobilier national" (Nacionālais mēbeļu fonds) krājumiem izstādi papildina "Daum" "Art Deco" stikla vāžu izlase no Esterkinu ģimenes privātkolekcijas. Šie izcilie paraugi, kādi nav pieejami Latvijas muzeju ekspozīcijās un krājumos, sniedz daudzpusīgu ieskatu Eiropas un Francijas dizaina un amatniecības mantojumā un pēctecībā.
DMDM direktore Inese Baranovska stāsta, ka "Mobilier national" ir valsts pārvaldes institūcija, kas pieder Francijas Kultūras ministrijai. Atbalstot mākslu un amatniecību jau kopš 17. gadsimta, tās misija ir nodrošināt unikālu kolekciju saglabāšanu, restaurāciju, amata prasmju un zināšanu nodošanu tālāk. "Mobilier national" ražo un restaurē desmitiem tūkstošu mēbeļu un priekšmetu, kas paredzēti valsts publisko ēku iekārtošanai un dekorēšanai Francijā un ārvalstīs.
1925. gadā Parīzē Francijas valdība sāka ambiciozu Starptautisko modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādi ar vienu konkrētu mērķi – parādīt un godināt franču laikmetīgo dizainu. Šī novatorisko ideju izstāde visā pasaulē veicināja "Art Deco" stila rašanos, kas būtiski ietekmēja 20. gadsimta dizainu. Gadsimtu pēc debijas Parīzē "Art Deco" kustība joprojām iedvesmo ar modernitāti, eleganci un formas brīvību.
Jauns Blaumaņa "Ugunī" lasījums
Rīt, 12. martā, Latvijas Nacionālajā teātrī gaidāma intriģējoša Blaumaņa lugas "Ugunī" interpretācija Ineses Mičules režijā. Izrādes vizuālā dramaturga Reiņa Dzudzilo uzdevums starptautiskā projekta "Greenstage" jeb "Zaļā skatuve" ietvaros ir radīt ilgtspējīgu scenogrāfijas un kostīmu dizainu. Teātris pieteikumā uzsver, ka pazīstamākais mīlestības stāsts latviešu literatūrā – Rūdolfa Blaumaņa "Ugunī" – top ne tikai tāpēc, ka ikvienai paaudzei to vērts izdzīvot no jauna, bet arī lai šosezon veidotu līdzsvaru starp diviem dramaturģijas atlantiem, kas balsta Nacionālo teātri – Raini un Blaumani. Zīmīgi, ka 1919. gada novembrī tieši Blaumaņa luga "Ugunī" uz šīs pašas skatuves tika spēlēta kā pirmā izrāde ar Latvijas Nacionālā teātra vārdu. Atslēgas vārdi šodienas interpretācijai rodami jau lugas pirmajā ainā – Kristīnes un Edgara saderināšanās sludinājums avīzē ir skaudīgo un greizsirdīgo muižas ļaužu "viltus ziņa", un arī tās ir ugunis, kurās spiesta rūdīties abu mīlestība. Edgara lomu režisore uzticējusi vienam no teātra vadošajiem aktieriem Kārlim Reijeram, Kristīnes lomā – Elza Rūta Jordāne, kas teātrī pavada pirmo sezonu pēc Latvijas Kultūras akadēmijas absolvēšanas.
Izrādes mākslinieciskās vīzijas īstenošanai tika izsludināts aicinājums dāvāt teātrim baltas kāzu kleitas – tās rotās gan izrādes galveno varoni Kristīni, gan kalpos kā daļa no scenogrāfijas.
Reinis Zariņš un koris "Latvija"
Sestdien, 14. martā, plkst. 17 koncertzālē "Latvija" Ventspils Ērģeļu dienās izskanēs koncerts, kurā mijiedarbosies pianists Reinis Zariņš un Valsts akadēmiskais koris "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā. Pirmajā tā daļā klausītājus gaida neparasta saspēle starp kori un pianistu – Džona Tavenera opusus izpildīs Valsts akadēmiskais koris "Latvija" "a cappella", kam Olivjē Mesiāna klaviermūzikā atbildēs Reinis Zariņš. Otrajā daļā pirmo reizi koncertzāles "Latvija" izcilajā akustikā un atmosfērā tiks atskaņota Ērika Ešenvalda simfonija "Vēstules".
Izcili poļu mākslinieki
Piektdien, 13. martā, Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Dzintara Jurgelaiša kamerzālē 34. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā izsmalcinātu kamermūzikas programmu sniegs viens no izcilākajiem poļu ansambļiem – čellists Bartošs Koziaks un pianists Kšištofs Kšonžeks. Izcilā poļu tandēma atskaņotajā programmā poļu romantisma sirds satiksies ar Parīzes šarmu un elegantās muzikālās burvības pavedieniem.
"Džudita" dodas turnejā
No sestdienas, 14. marta, līdz 14. aprīlim Alūksnē, Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē, Slampē un Rīgā ar operetes "Džudita" pirmiestudējumu Latvijā viesosies Operetes teātris. Galvenajās lomās – Anta Jankovska un Dainis Skutelis (14. martā plkst. 18 Alūksnes kultūras centrā, 27. martā plkst. 19 Rēzeknes koncertzālē "Gors", kā arī benefices izrāde 14. aprīlī plkst.19 VEF Kultūras pilī) vai Anastasija Dolgoņenko un Juris Jope (20. martā plkst. 19 Liepājas teātrī, 29. martā plkst. 17 Slampes kultūras pilī un 10. aprīlī plkst. 19 koncertzālē "Cēsis"). Piedalīsies arī citi solisti, koris, dejotāji un orķestris. Diriģents un muzikālais vadītājs – Atvars Lakstīgala, bet izrādes Slampē un Rīgā diriģēs jaunais, daudzsološais diriģents Artūrs Plaudis.
Aicina LeNeSOns
Sestdien, 14. martā, plkst. 11 un 14 Rīgas Kongresu namā skanēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mazākajiem klausītājiem adresētā muzikālā izrāde "LeNeSOns apmeklē teātri". Tajā piedalīsies LeNeSOns (aktieris Artūrs Putniņš) kopā ar draugiem – Peli (Anastasija Džordževiča) un Loko (Agris Nātre) – un Dailes teātra 10. studijas aktieriem – Eduardu Rediko, Agati Grīnhofu, Katrīnu Altenburgu un Ralfu Puzānu. Pie diriģenta pults stāsies Māris Kuģis.
Margaritu Šakinu pieminot
Piektdien, 13. martā, plkst. 19 VEF Kultūras pils Kamerzālē folkloras kopas "Grodi", "Burdons", "Saucējas", "Upīte" un "Vilkači" aicinās uz teicējas Margaritas Šakinas dziesmu koncertu "Skaņu balseņu palaidu". Skanēs precību, kāzu, karavīru, darba un citas dziesmas – spilgts ieskats Ziemeļlatgales tradicionālajā repertuārā, ko savulaik dziedāja un nodeva tālāk teicēja. Koncerts veltīts Margaritas Šakinas jubilejai – tieši 13. martā teicēja svinētu savu 100. dzimšanas dienu. Ieeja bez maksas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu