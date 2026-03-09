Līdz ar tehnoloģiju attīstību aug arī globālais videospēļu tirgus, un sešu gadu laikā tajā savu biznesa nišu ir nostiprinājis Ventspilī bāzētais inovatīvu un ergonomisko videospēļu aksesuāru ražotājs "Azeron", kurš padarījis ērtāku datora izmantošanu vairāk nekā simts tūkstošiem lietotāju un vairāk nekā simts pasaules valstīs.  

2024. gadā uzņēmums ticis ierindots starp desmit "Fast Company" pasaules inovatīvākajiem spēļu nozares uzņēmumiem līdzās tādiem gigantiem kā "Epic Games", "Nintendo" un "Activision Blizzard". Pērn uzņēmums saņēmis Latvijas jaunuzņēmumu nozares gada balvu uzņēmumu kategorijā, kas ražo fiziskas lietas.

Pirmā versija no koka

Ventspils uzņēmums "Azeron" ir dibināts 2019. gadā, taču tā pirmsākumi meklējami jau 2012. gadā, kad uzņēmuma līdzdibinātājs un produkta idejas autors Imants Daigins spēlējis tolaik populāro datorspēli "Guild Wars 2", kuras laikā bijis nepieciešams ātri pārvietoties fantastikas pasaules spēles laukumā, spiežot daudz dažādu taustiņu kombināciju, lai izvairītos no spēles tēliem un cīnītos ar citiem spēlētājiem. Tā kā ar parasto datora tastatūru spēlēt ir bijis grūti un ne pārāk ērti, bet tirgū piemērotas alternatīvas nav bijis, I. Daigins, kā jau praktiskais latvietis, mājās sācis darbu pie savas "keypad" (tastatūras) versijas no koka, ar ideju daloties dažādos spēlētāju forumos. Pirmā tastatūra izskatījusies kā īsts muzeja eksponāts – koka klucis ar daudzām sarkanām pogām, ar jau nedaudz pielāgotu ergonomisku dizainu, lai varētu tās ērti aizsniegt.

